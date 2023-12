뮤지컬 샛별들 “미래의 꿈에 더 가까이”

11일 서울 서초구 서울교대에서 열린 제7회 동아뮤지컬콩쿠르 시상식에서 금상 수상자들이 상장을 펼쳐 보이며 환한 미소를 짓고 있다. 윗줄 왼쪽부터 시계 방향으로 대학·일반부 정이제 나범수 씨, 고등부 정보나 양, 중등부 유수민 노윤서 김하랑 양, 초등부 정은서 양 박소후 군. 최혁중 기자 sajinman@donga.com

“4번의 도전 끝에 이 상을 받았습니다. 예선에서 탈락해도 좌절하지 않고 도전했어요. 제가 할 수 있는 건 노래뿐이었고, 제가 해낼 수 있다는 걸 증명해 보고 싶었거든요.”서울 서초구 서울교대에서 11일 열린 제7회 동아뮤지컬콩쿠르 시상식에서 대학·일반부 금상을 공동 수상한 정이제 씨(25·홍익대 대학원 1학년)의 말이다. 정 씨는 이날 본선 무대에서 뮤지컬 ‘프리다’의 넘버 ‘코르셋’을 불렀다. 정 씨는 “프리다 칼로의 삶을 담은 이 노래처럼 인생이 부서졌다고 느낀 이들에게 위로와 용기를 주는 뮤지컬 배우가 되고 싶다”고 했다. 뮤지컬 ‘멤피스’의 ‘Memphis Lives in Me’를 부른 나범수 씨(26·명지대 4학년)가 대학·일반부 금상을 공동 수상했다.고등부 금상은 크리스틴 체노웨스의 곡 ‘The Girl in 14G’를 부른 정보나 양(18·안양예고 3학년)에게 돌아갔다. 중등부 금상은 뮤지컬 ‘퍼니 걸’의 ‘Don’t Rain on My Parade’를 부른 김하랑 양(15·심석중 3학년), 뮤지컬 ‘아이다’의 ‘My Strongest Suit’를 부른 노윤서 양(15·양영중 3학년), 뮤지컬 ‘시카고’의 ‘I Can’t Do It Alone’을 부른 유수민 양(15·국립전통예중 3학년)이 공동 수상했다. 초등부 금상은 뮤지컬 ‘스웨그에이지: 외쳐, 조선!’의 ‘놀아보세’를 부른 박소후 군(10·경기초 4학년)과 뮤지컬 ‘쿠로이 저택엔 누가 살고 있을까?’의 ‘풍금을 쳐줘’를 부른 정은서 양(11·서울문래초 5학년)이 함께 받았다.본선 심사는 이유리 서울예술단 단장 겸 예술감독과 송한샘 쇼노트 부사장, 이성준 음악감독, 배우 박민성 이지혜 전수미, 연출가 이재은이 맡았다. 이 단장은 “전반적으로 실력이 뛰어난 참가자들이 본선에 올라 공동 금상 수상자가 대거 나왔다. 특히 초등부와 중등부에선 참가자 대부분이 상향 평준화된 실력을 보여줘 한국 뮤지컬의 미래가 밝다는 것을 증명해 보였다”고 평했다.본선 채점표와 참가자들에 대한 개별 심사평은 동아뮤지컬콩쿠르 홈페이지(www.donga.com/concours/musical)에 이번 주중 게시될 예정이다. 다음은 수상자 명단.△금상 박소후(경기초 4학년) 정은서(서울문래초 5학년) △동상 문서인(제주대교육대부설초 5학년) 이유이(서울신석초 5학년) △장려상 구민솔(거제중앙초 5학년) 곽보경(보정초 4학년) 권아린(서울면목초 5학년) 문세연(서울성산초 4학년) 성나윤(진천상신초 5학년) 양규아(한홀초 4학년) 유주헌(안양 부림초 6학년) 이다인(남양주 가곡초 6학년) 이산(서울동교초 6학년) 이해인(안산해양초 4학년) 임수연(서울양진초 6학년) 전서연(가내초 5학년)△금상 김하랑(심석중 3학년) 노윤서(양영중 3학년) 유수민(국립전통예중 3학년) △장려상 성예슬(안양 부안중 2학년) 손지안(국립전통예중 2학년) 주시진(통영중앙중 2학년) 황지안(서울외국인학교 1학년) 황지율(천왕중 3학년)△금상 정보나(안양예고 3학년) △은상 최현정(서울공연예고 3학년) △동상 안성훈(인천대중예고 3학년) △장려상 김민서(안산 광덕고 3학년) 김응규(서초고 3학년) 박서은(목동고 3학년) 양수현(계원예고 2학년) 이원익(신갈고 2학년)△금상 나범수(명지대 4학년) 정이제(홍익대 대학원 1학년) △동상 장여랑(명지대 1학년) △장려상 김다빈(서울예대 3학년) 김솜이(백석예대 1학년) 김수민(인하대 4학년) 박상헌(동서울대 2학년) 박서형(서울예대 2학년) 박정윤(서울예대 1학년) 백승준(명지대 3학년) 이시은(명지대 1학년) 정가영(청강문화산업대 2학년) 조성민(서울예대 1학년) 최소현(국민대 3학년) 한별(홍익대 2학년)△보아스 특별상 곽보경(보정초 4학년) 성예슬(부안중 2학년) 양수현(계원예고 2학년) 박상헌(동서울대 2학년)이소연 기자 always99@donga.com