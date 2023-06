여름 피부를 위한 2023 남녀 선크림 & 쿠션… ‘가볍고 산뜻하게~’ ‘자외선 차단은 물론 스킨케어 효과까지~’

프리메라 ‘리페어링 세라캡슐 UV 프로텍터’,

여름 선크림은 자외선 차단 효과가 크면서 피부 자극 없이 부드럽게 발리는 제형이 인기다. 끈적임 없이 산뜻하고 가벼운 사용감도 필수다. 여기에 피부 보습, 진정, 손상 회복 등 스킨케어 기능까지 갖춘 프리메라, 비레디의 2023 선크림을 소개한다. 한편, 올여름 라네즈의 글로벌 베스트셀러 ‘네오 쿠션’의 업그레이드 제품이 나왔다. 기존 제품 대비 1.5배 더 강력한 밀착력과 50시간 무너짐 없는 커버력 등 새롭게 선보이는 ‘라네즈 NEW 네오 쿠션’의 업그레이드 기능을 살펴본다.씨드 테크 기반의 피부 장벽 솔루션 브랜드 프리메라는 2023년 선케어 신제품으로 ‘리페어링 세라캡슐 UV 프로텍터 SPF50+, PA++++’를 내놓았다. 강력한 자외선 차단은 물론 피부 장벽 회복 효과까지 더해 쉽게 민감해지지 않는 피부로 만들어주는 장벽 리페어 선크림이다.특히, 피부 지질 구조와 유사한 세라마이드 캡슐을 담아 손상된 장벽을 81.16%까지 회복시켜준다. 72시간 지속되는 보습력도 갖추고 있어 건강한 피부 장벽을 만든다. 또한 ‘칠링 베리어 테크’ 기술도 도입해 외부 자극에 의한 붉은 기를 72.96% 개선하며 피부 온도도 3.84도나 낮춰준다. 피부 자극이 없는 부드러운 수분크림 제형으로 민감한 피부에도 사용하기 적합한 제품이다.(2022년 12월 5~12일, 20~40대 민감 호소 패널 32명 대상 시험, 글로벌의학연구센터)올리브영, 시코르, 전국 프리메라 백화점 매장에서 만나볼 수 있다. 아모레몰을 비롯해 네이버 브랜드 스토어와 SSG닷컴 등 주요 이커머스 채널에서도 판매한다.아모레퍼시픽의 남성 토털 스타일링 브랜드 비레디(B.READY)는 ‘블루 수분 선크림’을 출시했다. 강력한 자외선 차단 기능을 갖춘 것은 물론 남성 피부와 뷰티 루틴에 최적화된 제품으로 개발한 것이 특징이다.비레디는 남성들이 자외선 차단제를 선택할 때 번들거림이나 두꺼운 발림성을 꺼린다는 점을 고려해, 오일 성분을 덜어내고 67% 이상을 수분 베이스의 성분으로 구성했다. 피부에 즉각적인 수분을 공급해 주는 동시에 피부 진정, 과도한 유분 방지 및 피지 관리에도 효과적이다.아모레퍼시픽의 초밀착 마이크로 레이어™ 기술을 접목해 촉촉한 로션처럼 끈적임 없이 바를 수 있으며 빠른 흡수력을 자랑한다. 백탁 현상 없이 산뜻하고 가볍게 발리지만 자외선 차단은 국내 최고 등급 지수(SPF50+/ PA++++)로 강력한 효과가 있다. 또한 여러 단계의 클렌징을 번거로워 하는 남성들을 위해 한 번의 세안만으로도 말끔하게 세정할 수 있는 ‘이지 워시’ 타입을 적용했다.한편, 블루 수분 선크림은 해양 생태계 및 산호초 보호를 위해 유해 성분을 배제한 리프 프렌들리(Reef Friendly) 제품이다. 비레디의 블루 비건 라인으로 동물성 원료를 배제한 비건 성분으로 구성해 한국비건인증원의 인증을 받았다. 제품 상자 역시 FSC(국제산림관리협의회) 인증 지류를 사용해 클린 뷰티를 실천하고 있다. 비레디 공식 온라인몰, 아모레몰, 올리브영, 네이버 브랜드스토어, 무신사 등에서 구매할 수 있다.새로운 뷰티 경험을 선사하는 기능성 뷰티 브랜드 라네즈가 대표 제품 ‘네오 쿠션’을 업그레이드해 선보이고 있다. 강력한 밀착력과 가벼운 사용감으로 전 세계에서 인기를 모으는 라네즈 네오쿠션은 2020년 출시 후 현재까지 국내외 누적 판매 521만 개를 기록한 베스트셀러다. 감각적인 디자인과 다양한 컬래버레이션으로 소장 욕구를 자극하는 제품으로도 유명하다.업그레이드 된 ‘라네즈 NEW 네오 쿠션’은 커버력, 밀착력이 더욱 돋보인다. 한번의 터치만으로 50시간 무너짐 없는 피부를 완성하며, 기존 제품 대비 1.5배 더 강력해진 밀착력으로 찍힘 없는 사용감을 선사한다. 기존보다 더욱 얇아져 휴대하기 쉽고, 쿠션 퍼프 분실을 막아주는 디자인을 적용해 불편을 줄였다.라네즈 브랜드 관계자는 “마스크 오프 시대가 되면서 자연스러운 피부 표현과 매트한 마무리는 물론 피부 속 촉촉함에 대한 소비자 니즈가 높아지고 있다. ‘라네즈 NEW 네오 쿠션’은 신기술과 스킨케어 성분을 더해 가볍게 발리면서 피부가 편안한 것이 특징”이라고 전했다.더 가볍고 더 빛나게, 자연스러운 피부 표현을 완성해 주는 ‘라네즈 NEW 네오 쿠션’은 라네즈 네이버 스토어와 아모레몰을 비롯한 주요 온라인몰, 올리브영 등에서 만나볼 수 있다.글/김태희(생활 칼럼니스트)사진/아모레퍼시픽 제공동아일보 골든걸 goldengirl@donga.com