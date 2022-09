블랙핑크 ‘셧 다운’ 안무 영상 2000만뷰 돌파…MV와 쌍끌이

블랙핑크

블랙핑크의 정규 2집 타이틀곡 ‘셧 다운’(Shut Down) 인기 돌풍이 계속되고 있는 가운데, 고퀄리티 유튜브 콘텐츠로 좋은 반응을 얻고 있어 주목된다.20일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘셧 다운’ 안무 영상은 현재 2000만 조회수를 돌파했다. 뮤직비디오의 인기를 넘어선 ‘하우 유 라이크 댓’의 안무 영상과 비슷한 증가 추이라 또 다른 기록 경신이 기대된다.또한 ‘셧 다운’ 안무 영상은 이날 ‘유튜브 내 24시간 동안 가장 많이 본 비디오(Most viewed videos in the past 24 hours)’ 1위를 차지했다. 공식 뮤직비디오(3위)를 추월하는 등 뜨거운 인기로 자체 경쟁까지 펼치고 있는 셈이다.YG의 아티스트 맞춤형 자체 제작 시스템이 제대로 빛을 발했다는 평가다. 뮤직비디오에 다 담지 못했던 안무의 매력 포인트와 다채로운 동선, 멤버들의 밀도 높은 매력까지 고스란히 녹아 음악 팬들의 마음을 사로잡았다.안무 영상이 퍼포먼스의 결정체라면 뮤직비디오는 블랙핑크의 지난 음악 여정을 담아내 뜨거운 호응을 얻고 있다. ‘휘파람’의 지구, ‘불장난’의 성냥, ‘킬 디스 러브’ 차량 씬, ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’의 탱크 등 히트곡들을 대표하는 오브제를 적재적소에 활용했다.블랙핑크의 그간 성장 서사를 떠올리게 하는 것은 물론 이들의 음악과 늘 함께 해온 팬들에게 특별한 감동을 선사했다는 반응. 미국 빌보드는 각 오브제와 그 안에 담긴 의미를 되짚는 특집 기사를 내보내며 “팬들에게 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사하는 게임”이라고 호평했다.한편 블랙핑크는 정규 2집 ‘본 핑크’로 각종 글로벌 차트서 막강한 위상을 뽐내고 있다. 이 앨범은 아이튠즈 앨범 차트에서 미국과 영국을 포함한 54개국 1위를 석권했고 애플뮤직 앨범차트에서도 64개국 정상에 올랐다. 타이틀곡 ‘셧 다운’은 세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼인 스포티파이에서 발매 첫날 데일리 톱 송 글로벌 차트 1위로 진입 후 3일 연속 정상을 유지 중이다.(서울=뉴스1)