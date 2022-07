투모로우바이투게더, 올 상반기 美 음반 판매량 4위 등극

빅히트 뮤직 © 뉴스1

그룹 투모로우바이투게더(TXT)가 올 상반기 미국 음반 판매량 4위에 올랐다.19일(이하 현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(7월23일 자)에 따르면 투모로우바이투게더 미니 4집 ‘미니소드 2: 서스데이스 차일드’(minisode 2: Thursday‘s Child)는 메인 앨범 차트 ’빌보드 200‘에서 전주 대비 8계단 반등한 128위를 차지했다.지난 5월 발매된 ’미니소드 2: 서스데이스 차일드‘는 5월28일 자 ’빌보드 200‘ 차트에 자체 최고순위인 4위로 진입한 이래 9주 연속 ’빌보드 200‘에 이름을 올렸다. 이로써 ’미니소드 2: 서스데이스 차일드‘는 올해 발매된 K팝 그룹의 앨범 가운데 ’빌보드 200‘에 최장기간 차트인 기록을 이어 갔다.이 앨범은 이외에도 ’월드 앨범‘ 차트 5위, ’톱 커런트 앨범 세일즈‘ 차트 6위, ’톱 앨범 세일즈‘ 차트 7위 등 여러 차트에 이름을 올렸다.북미 시장 내 투모로우바이투게더의 높아진 위상은 차트 성적뿐 아니라 음반 판매로도 입증된다. 미국 Luminate(구 Nielsen Music)가 최근 공개한 ’2022년 연례 반기 보고서‘에 따르면 ’미니소드 2: 서스데이스 차일드‘는 올 상반기 미국 내 음반 판매량(단일 앨범 실물 CD 기준)에서 15만 장의 판매량으로 4위에 랭크됐다.또한 지난 1월 포브스가 MRC 데이터를 바탕으로 게재한 기사에 따르면, 투모로우바이투게더가 작년 5월 발매한 정규 2집 ’혼돈의 장: 프리즈(FREEZE)‘는 21만5000 장의 판매량으로 2021년 미국에서 5번째로 가장 많이 팔린 앨범이자, K팝 앨범 중에서는 가장 많이 팔린 앨범으로 기록됐다.한편 현재 미국 내 7개 도시에서 데뷔 후 첫 월드투어 ’투모로우바이투게더 월드 투어 ‘액트 : 러브 식’ 인 U.S.‘(TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ’ACT : LOVE SICK‘ IN U.S.)를 개최 중인 투모로우바이투게더는 오는 22일 오전 0시 빌보드 메인 싱글 차트 ’핫 100‘ 차트 1위에 빛나는 미국 아티스트 이안 디올과 협업한 신곡 ’밸리 오브 라이즈 (Valley of Lies) (feat. iann dior)’를 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 공개한다.(서울=뉴스1)