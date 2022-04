피네이션

제시가 피네이션 수장 싸이에게 고마움을 전했다.13일 오후 온라인으로 진행된 제시 새 디지털 싱글 ‘줌’(ZOOM) 발매 기념 기자간담회에서 제시는 싸이가 자신을 항상 응원해준다고 했다.제시는 “싸이는 이제 내 음악에 터치를 안 한다. 그냥 있는대로 하는 걸 좋아하는 거 같다”라며 “항상 잘한다고 말씀하시니까 고맙다”라고 말했다.‘줌’은 사진을 찍기 위한 ‘순간’을 살아가는 현대인의 모습을 직관적으로 풀어낸 트랩 힙합 장르의 곡이다. 제시가 싸이, bobblehead, 염따와 함께 쓴 가사에는 ‘Zoom In, Zoom Out 우린 모두 사진 찍기 위해 살아, 관심 받기 위해 살아’라는 등의 메시지가 담겨 있어 인상을 남긴다. 입체적인 사운드 디자인과 카메라 셔터 효과음은 곡의 재미를 더한다.중독성 강한 퍼포먼스도 ‘줌’의 강력한 매력 포인트로 예고됐다. 제시는 지난해 엠넷 ‘스트릿 우먼 파이터’에서 좋은 합을 보여준 안무팀 라치카(La Chica)와 함께 사진을 찍고 찍히는 모습을 무대 위 힙(HIP)한 퍼포먼스로 펼쳐낼 예정이다.한편 제시는 이날 오후 6시 ‘줌’ 음원과 뮤직비디오를 공개하고, 오후 7시 네이버 NOW. ‘#OUTNOW’를 통해 신곡 무대를 최초로 공개한다.(서울=뉴스1)