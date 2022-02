“정신없는 거니”…안치환 신곡, 김건희 저격 논란

안치환 앨범재킷 이미지(왼쪽)·기자회견에 나선 김건희 씨. 안치환·사진공동취재단

싱어송라이터 안치환 씨(57)가 11일 발표한 신곡 ‘마이클 잭슨을 닮은 여인’이 논란이 불러일으키고 있다. 제목과 가사, 앨범 표지 이미지가 국민의힘 윤석열 대선 후보의 부인 김건희 씨를 연상시킨다는 이유에서다.노래 가사에는 ‘왜 그러는 거니’ ‘뭘 꿈꾸는 거니’ ‘정신없는 거니’ 등 김 씨를 연상시키는 ‘거니’라는 끝말이 여러 번 나온다. ‘마이클 잭슨을 닮은 여인/ 얼굴을 여러 번 바꾼 여인/ 이름도 여러 번 바꾼 여인/ No more No more/ 그런 사람 하나로 족해!’라는 노랫말도 도마에 올랐다. 이를 두고 일각에서 안 씨가 김 씨를 공개 저격한 게 아니냐는 추측이 나왔다. 앨범표지에 쓴 여성의 얼굴과 옷차림새도 김 씨가 지난해 12월 허위 경력에 대해 사과하는 기자회견을 열었을 때의 모습과 비슷하다는 지적이 나왔다.이에 윤 후보는 14일 의원총회 뒤 기자들과 만나 “정치활동을 하면서 제 아내가 이런 저급한 공격까지 받게 되는 것에 대해 아내에게 미안한 마음이 크다”며 “위대한 뮤지션(마이클 잭슨)을 저급한 공세에 소환한다는 게 너무 엽기적이다”라고 비판했다.논란이 이어지자 안 씨는 이날 자신의 유튜브 채널에 “노래의 의미에 대한 해석은 이제 듣는 이의 몫이니 모두 겸허히 수용하겠다”면서도 “마지막 부분의 ‘그런 사람 하나로 족해~’에서 ‘그런 사람’은 마이클 잭슨이 아니라 지금 감옥에 있는 박근혜 정권 비선실세를 의미한다”고 밝혔다. 수감 중인 최서원(개명 전 최순실) 씨를 지칭한 것으로 보인다. 하지만 앨범 표지의 여성 그림은 최 씨의 모습과는 거리가 멀다는 의견이 나오고 있다.임희윤 기자 imi@donga.com