SM타운 겨울 앨범, 동방신기·소녀시대-Oh!GG 신곡 공개

동방신기, 소녀시대-Oh!GG/SM엔터테인먼트 제공

10년 만에 돌아온 SM타운(SMTOWN) 겨울 앨범이 풍성한 종합선물세트를 예고한다.‘2021 윈터 에스엠타운 : SMCU 익스프레스’(2021 Winter SMTOWN : SMCU EXPRESS)는 오는 27일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 더블 타이틀 곡 ‘빛 (Hope from KWANGYA)’과 ‘드림스 컴 트루’(Dreams Come True)를 비롯해 다채로운 장르의 총 10곡이 수록돼 있다.먼저 더블 타이틀 곡 중 하나인 ‘빛 (Hope from KWANGYA)’은 1998년 H.O.T. 3집 발표 이후 SM타운의 대표곡으로 사랑받아온 원곡을 아름다운 스트링 선율이 더해진 풍성한 사운드로 리메이크한 것으로, 이번 앨범에 참여한 모든 아티스트가 함께 완성한 하모니가 인상적이며 원곡을 작사, 작곡한 강타가 직접 보컬 디렉팅에 나서 후배들과 합을 맞춰 의미를 더했다.또 다른 타이틀 곡 ‘드림스 컴 트루’는 1998년 발매된 S.E.S. 2집의 타이틀 곡을 에스파가 리메이크한 팝 댄스곡으로, 원곡의 신비롭고 몽환적인 사운드에 에스파만의 영한 에너지와 힙합 바이브가 어우러져 또 다른 매력을 느낄 수 있다. 특히 보아가 음악적인 부분은 물론 안무, 비주얼까지 프로듀싱에 적극 참여해 완성도를 높였으며 지난 20일 SM ‘스테이션’(STATION)을 통해 선공개됐다.이번 앨범에는 동방신기와 소녀시대-Oh!GG가 오랜만에 선보이는 신곡도 수록, 동방신기가 부른 ‘디너’(DINNER)는 고된 하루 끝에 소중한 사람을 위해 저녁 식사를 준비하고 함께 마주 앉아 소소한 행복을 나누는 순간을 그린 따뜻한 팝 발라드곡으로, 감성적인 피아노 연주 위로 화려한 스트링 선율이 펼쳐내는 드라마틱한 편곡이 돋보인다.소녀시대-Oh!GG의 신곡 ‘멜로디’(Melody)는 레트로한 재즈 분위기와 아름답고 황홀한 순간을 떠올리게 해주는 아름다운 가사가 매력적인 미디엄 템포의 팝 곡으로, 다양한 어쿠스틱 악기가 만들어내는 레트로한 재즈 분위기가 추운 겨울 속 따뜻한 분위기를 연출한다.한편 ‘2021 윈터 에스엠타운 : SMCU 익스프레스’는 27일 음반으로도 발매된다.(서울=뉴스1)