평생 수련한 ‘태권도 전도사’ “올림픽 노골드? 중요한 건…”[양종구의 100세 시대 건강법]

곽영훈 대표(오른쪽)가 서울 중구 신당동 세계시민기구(WCO) 태권도장에서 사범인 신병현 국기원 경기위원장의 지도를 받으며 수련하고 있다. 그는 10대 초반부터 태권도를 시작해 평생 심신을 수양하고 있다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

곽영훈 대표(오른쪽)가 서울 중구 신당동 세계시민기구(WCO) 태권도장에서 발차기를 하고 있다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

곽영훈 대표(오른쪽에서 두 번째)가 서울 중구 신당동 세계시민기구(WCO) 태권도장에서 외국인과 함께 수련하고 있다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

곽영훈 대표(왼쪽 줄 가운데)가 서울 중구 신당동 세계시민기구(WCO) 태권도장에서 명상을 하고 있다. 10대 초반부터 태권도를 시작한 그는 명상을 한 뒤 신체 단련에 들어간다. 그는 몸 수양 못지 않게 정신 수양도 중요하다고 강조했다. 이훈구 기자 ufo@donga.com

곽영훈 대표가 미국 유학시절 태권도 회원을 모집하는 광고 전단지. 곽영훈 대표 제공.

곽영훈 대표가 미국 유학시절 MIT 본관앞에서 시범을 보이고 있다. 곽영훈 대표 제공.

곽대표가 미국유학시절 보스턴 찰스강변에서 태권도 시범을 보이고 있다. 곽영훈 대표 제공.

곽영훈 대표가 서울 중구 신당동 세계시민기구(WCO) 태권도장에서 태권도의 가치에 대해 설명하고 있다. 이훈구 기자 ufo@donga.com