반도체-자동차 모두…상용직 줄고 임시직 늘었다

반도체 산업 호황에도 지난해 국내 제조업 상용근로자는 5년 만에 가장 큰 폭으로 줄었다.
22일 사업체노동력조사에 따르면 지난해 제조업 종사자는 372만8840명으로 1년 전보다 1만1246명 감소했다. 감소 폭이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 발생했던 2020년(―9만1190명) 이후 최대였다.
상대적으로 고용이 안정적인 상용직 일자리가 더 큰 충격을 받았다. 지난해 제조업 상용근로자는 전년 대비 1만9506명 줄어든 358만3981명으로 집계됐다. 이 역시 5년 만에 가장 많이 줄었다. 상용근로자는 고용 계약 기간이 정해지지 않거나 1년 이상인 근로자를 말한다. 반면 계약 기간이 1년 미만인 임시·일용근로자는 9554명 늘었다.
반도체 경기가 호황이지만 관련 업종의 고용 유발 효과는 체감하기 어려웠다. 지난해 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 근로자 수는 3년 만에 증가 전환했지만 489명 늘어나는 데 그쳤다. 상용근로자는 오히려 59명 줄면서 3년 연속 감소세를 이어갔다.
로봇 도입 경쟁이 가속화되고 있는 자동차 업계는 이미 인력을 줄이고 있었다. 자동차 및 트레일러 제조업은 2년 연속 상용근로자를 줄이고 임시·일용직을 늘렸다. 특히 300인 이상 사업장의 상용근로자는 2978명 줄면서 2019년 이후 감소 폭이 가장 컸다.
제조업 고용이 위축되면서 청년 일자리도 줄고 있다. 국가데이터처 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과 지난해 제조업 취업자(438만2000명) 가운데 청년층(15~29세)은 45만1000명(10.3%)으로 청년 제조업 취업자 비중이 2014년 이후 가장 낮았다.
