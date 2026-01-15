충남대 경영학부, 엑셀러레이터와 손잡고 대전 창업 생태계 키운다

충남대학교 경영학부(학부장 임성종)와 대전 지역 액셀러레이터 조슈아파트너스(대표 서재승)가 대전 창업생태계 활성화를 위해 협력에 나섰다. 양 기관은 12일 스타트업 투자 활성화와 투자 인력 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약 체결 이후 충남대 경영학부 학생과 교직원을 대상으로 액셀러레이터 운영과 스타트업 자금조달을 주제로 세미나도 진행했다.
충남대학교 경영학부는 중소벤처기업부가 주최한 한국 대학원생 벤처투자 경진대회(UVICK) 참가대학으로 2년 연속 선정된 바 있으며 벤처 투자 교육과 대학 내 창업 활성화를 위해 스타트업 창업 트랙 과정 신설 역시 검토 중이다. 조슈아파트너스는 액셀러레이팅 사업 운영 뿐 아니라 대전스타트업파크 입주 투자사로서 지역 혁신기관과 투자조합을 결성하고 대전 소재 스타트업에 투자를 진행하는 등 창업 생태계 활성화를 위한 다양한 활동을 활발히 이어가고 있다. 특히 지난해에는 팁스(TIPS) 운영사 참여기관으로서 투자한 보육 기업을 추천·연계해 총 9개 사가 팁스 프로그램에 선정되는 성과를 거두며 유망 스타트업의 투자와 후속 연계를 적극 지원하고 있다. 이번 협약을 통해 양 기관은 지역 액셀러레이터의 현장 전문성과 대학의 교육·연구 역량을 유기적으로 연계해 대전 지역의 유망한 창업 기업을 발굴하고 투자 생태계 강화에 기여할 것으로 기대한다.
임성종 충남대학교 경영학부장은 “최근 학부생들의 스타트업과 벤처투자에 대한 관심도가 높아지고 있다”며 “이번 협력을 통해 학부생들의 궁금증을 해소하고 창업과 취업에 대한 새로운 관점을 제시할 수 있길 바란다”고 말했다. 서재승 조슈아파트너스 대표는 “지역 거점 대학의 스타트업과 벤처 투자에 대한 높은 관심과 참여는 지역 창업생태계를 활성화하는 중요한 밑거름”이라며 “유능한 투자 인력과 스타트업이 지속적으로 배출될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.