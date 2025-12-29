장동혁 “이혜훈, 볕 드는곳이라면 소신 버리나…배신 인사 과감한 조치”

국민의힘 장동혁 대표가 29일 이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원을 제명한 것 관련 “중도 확장은 중도 확장대로 하되, 이렇게 당을 배신하고 당원들 마음에 상처를 주는 인사들에 대해서는 과감한 조치가 필요하다”고 했다.
장 대표는 이날 전남 해남군 솔라시도 홍보관에서 취재진과 만나 “그동안 보수의 가치를 확고히 재정립하지 못하고, 당성이 부족하거나 해당 행위를 하는 인사들에 대해 제대로 조치하지 못했기 때문에 이런 일들이 벌어지는 것”이라며 이같이 말했다.
최근 장 대표는 국민의힘 한동훈 전 대표 관련 ‘당원게시판 의혹’ 조사와 친한(친한동훈)계로 꼽히는 김종현 전 최고위원에 대한 징계 조치 등에 대해서도 강경한 입장을 취하고 있다.
그는 “내년 지방선거에서 승리하기 위해서는 지지층뿐 아니라 중도층의 마음도 얻어야 한다는 것에 대해서 다른 생각을 가진 분들은 없을 것”이라면서도 “아무런 가치와 철학 없이 상대 진영 인사를 영입하는 것에 대해서는 좀 더 지켜봐야 한다”고 말했다.
이 전 의원을 향해서는 강하게 비판했다. 장 대표는 “장관직 수락에 대해 개탄을 금할 수 없다”며 “잠시 볕이 드는 곳이라고 해서 본인이 그동안 가져왔던 소신과 가치를 버리고, 동지를 버리고 지옥에라도 갈 수 있다는 것은 저는 공감하기 어렵다”고 했다.
한편 이 전 의원의 제명 조치가 협치를 외면하는 것이라는 여권의 지적에 대해서는 “이 전 의원의 장관 기용은 지금의 여러 이슈를 덮기 위해 그리고 무늬만 협치하는 모양을 갖추기 위한 것”이라고 주장했다.
이 전 의원을 제명한 이후 추가 조치와 관련해서는 “당에서 즉각 제명 조치를 했고 그동안 당협위원장으로서 했던 당무 행위도 취소했다”며 “그 외 추가적 조치에 대해서 따로 고려하고 있는 것은 없다”고 말했다.
