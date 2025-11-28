DL이앤씨, ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’ 분양 돌입

DL이앤씨가 충남 내포신도시에 선보이는 ‘e편한세상 내포 에듀플라츠’ 본보기집을 28일 개관했다.
내포신도시 RH14블록 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 25층, 9개 동 규모로 조성된다. 전용 84·119㎡ 총 727가구로 지어진다. 내포신도시에서는 3년여 만의 새 아파트 공급으로, 전용 84㎡ 605가구는 민간참여 공공분양, 전용 119㎡ 122가구는 일반분양으로 진행된다.
청약 일정은 공공·일반분양이 동일하다. 12월 8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일 2순위 청약이 진행, 당첨자는 16일 발표된다. 정당계약은 내년 2월 9~11일 3일간 이뤄진다.
공급 형태에 따라 청약 요건 차이도 있다. 민간참여 공공분양은 청약통장 가입한 무주택 세대 구성원이라면 전국 누구나 신청 가능하다. 유형에 따라 가입 기간·납입 기간·소득 및 자산 기준 등을 충족해야 한다. 반면 일반분양은 청약통장 가입 6개월 이상, 예치금 충족 시 전국 만 19세 이상은 세대주·세대원·유주택자 모두 1순위 청약을 할 수 있다. 분양가는 상한제가 적용, 재당첨 제한 10년, 전매제한 1년이 부여된다. 거주 의무는 없다.
e편한세상 내포 에듀플라츠는 DL이앤씨가 자체 개발한 소음 저감 기술을 적용해 실생활 편의성을 높였다. 대표적으로 층간소음 저감 바닥 구조 ‘D-사일런트 플로어’, 저소음 렌지후드 ‘D-사일런트 후드’, 주방·욕실 직배기 시스템 등이 도입된다.
이와 함께 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신 설계, 소비자 선택형 인테리어 패키지 ‘디 셀렉션’이 적용돼 공간 구성의 자유도를 높였다. 주력 평면은 4베이 판상형 위주다. 타입별 팬트리·드레스룸이 마련돼 개방감과 수납 기능을 강화했다.
커뮤니티 시설도 인근에서 보기 어려운 수준이다. 건식 사우나와 ‘드포엠카페’, 게스트하우스가 도입된다. 피트니스센터·G.X룸·실내골프연습장·라운지카페·미니짐 등이 갖춰진다. 단지 내 조경 역시 e편한세상의 특화 브랜드인 드포엠파크·드포엠플레이·미스티포레 등이 적용된다.
단지는 내포신도시 중심권 입지로 정주 여건이 우수하다. 특히 홍주초(2026년 개교 예정)를 품은 단지다. 반경 500m 내에 내포중·홍성고가 자리해 초·중·고를 모두 도보로 통학할 수 있다.
교통 환경도 우수하다. 단지 인근에는 시내버스 노선이 다수 운영되며 고속·시외버스정류소도 가까이 있다. 도청대로·충남대로 등을 통해 서해안고속도로와 서산영덕고속도로 접근이 쉽고, 서해선·장항선 복선전철 홍성역과도 인접해 광역 교통망이 탄탄하다. 여기에 내포역(가칭) 신설이 2027년 예정돼 교통 편의성이 한층 강화될 전망이다.
