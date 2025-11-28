천안에 첫 선보이는 두산건설 하이엔드 ‘두산위브더제니스’ 견본주택 개관

두산건설은 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다고 28일 밝혔다.
충청남도 천안시 동남구 청당동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 1202세대 규모로 조성된다. 수요자들의 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다. 전 세대가 일반 분양된다.
이번 단지는 두산건설이 충청남도에서 처음 선보이는 하이엔드 브랜드 ‘두산위브더제니스’ 아파트다. 두산위브더제니스는 부산 ‘해운대두산위브더제니스’, 대구 수성구 범어동의 ‘두산위브더제니스’ 등 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리 잡아 왔다.
‘두산위브더제니스 센트럴 천안’은 남향 위주의 단지 배치를 통해 채광과 일조권을 확보했으며, 4Bay 판상형구조(일부 세대 제외)를 적용해 통풍성과 공간 활용도를 높였다. 일부 세대에는 3면 개방형 구조와 유리 난간을 도입해 개방감을 키웠다.
또한 안방 드레스룸과 알파룸(△84㎡ B 타입 제외), 팬트리(△84㎡ A 타입 제외) 등 수납특화 공간을 설계해 실사용 면적 효율을 높였다. 단지 외관에는 부분 커튼월룩 디자인을 적용할 계획이다.
단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 도입될 예정이다. 인근에는 청담초등학교가 도보 약 5분 거리에 위치해 있으며, 천안가온중, 천안청수고 등 중·고교도 가깝다.
이마트 천안점, 하나로마트 등 대형 유통시설이 가깝다. 단지 앞 공원을 비롯해 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 다양한 녹지와 공원이 인접해 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있다.
교통 여건도 편리하다. 차량으로 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이, 약 15분 거리에 KTX·SRT 천안아산역이 위치한다. 천안대로를 통해 천안 전역으로 편리하게 이동할 수 있다. 인근 남천안IC, 천안JC를 통해 경부고속도로와 천안~논산고속도로 진입도 용이하다. 천안고속터미널과 천안종합터미널 이용도 편리해 광역 교통망을 폭넓게 누릴 수 있다.
견본주택에서는 제니스와 함께하는 첫 번째 특별전 ‘ZENITH GALLERY(제니스 갤러리)’가 운영된다. 약 한 달간 진행되는 이번 전시는 비디오 아트의 거장 백남준, 숯이라는 새로운 재료로 주목받는 한국 현대미술 작가 이배, 미국 현대 미술을 대표하는 작가 조지 콘도(George Condo), 일본 팝아트 작가 무라카미 다카시(Takashi Murakami) 등 세계적인 명성을 지닌 한·미·일대표 작가들의 작품 8점을 한 자리에서 선보이는 특별전이다.
견본주택을 찾은 방문객들은 분양 단지를 둘러보는 것에 더해, 전시된 미술 작품을 함께 감상하며 고품격 문화 콘텐츠와 일상이 공존하는 특별한 공간을 체험할 수 있을 것으로 기대된다.
두산건설 We’ve 골프단과 연계한 방문객 이벤트도 진행된다. 2025년 KLPGA 투어에서 4승을 기록한 두산건설 We’ve 골프단이 시즌 4승 이후 처음으로 팬들과 만나는 팬 사인회로, 29일(토)부터 30일(일)까지 이틀간 오후 1시부터 3시까지 열린다.
29일에는 박혜준·박결·이율린·유효주 프로가, 30일에는 임희정·김민솔·유현주 프로가 참석해 사인회와 기념 촬영을 진행한다. 선수 애장품 추첨이벤트도 함께 마련해 견본주택을 찾은 방문객들에게 다채로운 즐길 거리를 제공할 계획이다.