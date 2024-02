텅 빈 양동이 속 외로움, 꿈과 희망 [영감 한 스푼]

크게보기 장언리 ‘미술관장’(Art Museum Director), 2022, Oil on canvas, 250 x 200 cm, ©️ Zhang Enli, Courtesy the artist and Hauser & Wirth Photo: JJYPHOTO

빈 양동이, 책상과 고무호스

장언리, ‘책상의 표면’ (The Surface of the Table), 2006, Oil on canvas, 150 x 180 cm © Zhang Enli, Courtesy the artist and Hauser & Wirth. Photo: Barbora Gerny

장언리, 하우저 앤드 워스 뉴욕 개인전 전시 전경, 2011년. © Zhang Enli, Courtesy the artist and Hauser & Wirth, Photo: Thomas Müller.

제 살을 깎아먹는 푸주한

장언리, 정육점 (1) (Meat Market (1)), 1997년, Oil on canvas, 169.7 x 149.7 cm © Zhang Enli, Courtesy the artist.

장언리, 정육점 (2) (Meat Market (2)), 1997년, Oil on canvas, 169.9 x 149.8 cm © Zhang Enli, Courtesy the artist.

사라진 테두리, 흔적의 지도

크게보기 장언리, 멜론 농부들, 2023, Oil on canvas, 200 x 180 cm, ©️ Zhang Enli. Courtesy the artist and Hauser & Wirth. Photo: JJYPHOTO

크게보기 장언리, 멀리서 온 손님(A Guest from afar), 2023, Oil on canvas, 200 x 400 cm, ©️ Zhang Enli. Courtesy the artist and Hauser & Wirth. Photo: JJYPHOTO

크게보기 장언리. 하우저 앤 워스 제공

독자 여러분 안녕하세요.누군가를 마주할 때보다 그 사람이 남기고 간 빈자리에서 진실이 드러날 때가 있습니다.저에겐 외삼촌이 갑자기 세상을 떠났을 때가 그랬습니다. 유쾌한 멋쟁이로 어릴 적 기억에 남았던 그가 두고 간 집을 정리할 때 쏟아져 나오던 온갖 잡동사니들. 낡은 낚시 모자, 지포 라이터, 짝이 맞지 않는 그릇더미, 베란다에 쓸쓸히 놓인 화분들은 온 가족을 슬픔에 잠기게 만들었죠.중국의 주목 받는 현대미술가 장언리(59·Zhang Enli)의 빈 양동이 시리즈를 보면 저는 그것을 스쳐 간 사람들의 외로움과 절망, 꿈과 희망이 떠오릅니다. 최근 하우저 앤 워스 홍콩 갤러리에서 개인전 ‘얼굴들’을 통해 신작을 공개한 그의 작품 세계를 오늘 독자 여러분께 공유합니다.영국 테이트미술관이 소장하고 있는 장언리의 ‘양동이’ 연작 은 차가운 콘크리트 바닥에 놓인 듯한 양동이를 여러 각도에서 그리고 있습니다. 걸레를 빨거나, 더러워진 물을 나르거나, 필요하면 언제든 쓸 수 있게 아무렇게나 놓인 듯한 양동이입니다.장언리는 2000년대에 이렇게 일상 속 보잘것없는 사물을 전면에 내세운 작품들을 그렸습니다. 양동이뿐 아니라 텅 빈 욕조, 바닥에 멈춰 있는 공, 뚜껑을 쩍 벌린 상자, 리드미컬하게 엉킨 고무호스 등이 그림 속 소재가 되었습니다. 왜 이런 그림을 그렸을까?양동이를 비롯한 일상 연작들은 캔버스에 유화 물감으로 그렸지만, 마치 수채화처럼 아주 얕게 채색된 것이 특징입니다. 그래서 그 물건의 기하학적 형태보다 표면이 주는 느낌이 더 강렬하게 다가옵니다. 그러면서 텅 빈 내부가 마치 깊은 구덩이처럼 보는 사람의 시선을 빨아들이는 효과가 극대화하는데요. 이렇게 그림을 곱씹어보면 결국 중요한 건 물건 자체가 아니라 그것을 보는 사람의 ‘시선’임을 느끼게 됩니다. 양동이가 아니라 바닥에 무심코 놓여 있는 그 양동이를 가만히, 물끄러미 바라보는 눈길을 인식하게 되는 것이죠.그 시선과 함께 우리는 양동이의 깊은 구멍이 열어 주는 문을 열고 상상의 세계로 빠져듭니다. 잿빛 물이 가득 찼다 비워지기를 반복하며 양동이가 지나왔을 일상의 많은 시간들. 그 시간을 분주히 살아가며 삶의 희망을 다져 나갔을 어느 이름 모를 사람의 모습을….장언리의 일상 사물 연작에는 맥락이 있습니다. 이 연작이 나오기 전 1990년대에 그는 도시의 열악한 환경 속에서 살아가는 평범한 사람들의 모습을 그렸습니다. 가장 유명한 것은 ‘푸주한’(Butcher) 시리즈죠.1993년에 그린 ‘ 쇠고기 두 근(Two Jin of Beef) ’처럼 거칠고 적나라한 표현이 두드러집니다. 쇠처럼 굳은 얼굴을 한 푸주한의 앞에 놓인 고깃덩어리와 그의 팔이 마치 같은 고기인 듯 비슷한 질감으로 그려져 있습니다. 거기에 그의 어깨에서는 피가 뿜어져 나오고 있고요. 이 무렵 작가는 엄청난 변화를 겪고 있던 도시 상하이에서 강사로 일하고 있었습니다. 그 때의 경험을 이렇게 말하고 있죠.“캠퍼스의 작은 기숙사에 살며 한 달에 100위안(약 2만 원)을 벌었고 시간은 남아돌았다. 그림 그리는 것 밖에는 할 수 있는 게 없었던 나날이었고, 우울감이 자주 찾아왔다. 이런 생활이 수년 동안 이어졌고 1995년이 되어서야 작은 집을 구할 수 있었다.(…) 집 맞은 편 큰 시장을 오후마다 들렀고, 내가 고기를 좋아했기에 정육점을 늘 구경했다. (…) 90년대 초반 난 이런 문장을 썼다: ‘우리 모두는 도마 위에 놓인 고기다. 어쩌다 한 번씩 푸주한 노릇을 할 뿐…”(2017년 이숙경 큐레이터와 이메일 대화 에서 발췌)빽빽한 빌딩 숲에서 서로 먹고, 먹히며 살아가는 사람들의 모습을 그는 이 무렵 표현하고 있었습니다. 그러다 갑자기 그림에서 사람이 사라졌고, 그 대신 그들의 흔적이 남은 사물들이 캔버스를 대신했죠.그 다음으로 나온 최근작을 하우저 앤드 워스 홍콩 개인전 ‘얼굴들’에서 만날 수 있습니다. 이들 작품에서는 화면 위에 선과 색들이 서로 리듬을 맞추듯 둥둥 떠다닙니다. 장엔리는 “보이지 않는 것들도 시간이 지나면 흔적을 남긴다”며 “벽이나 하늘을 보면 흔적이 가득하다. 이 흔적들에 사람의 이름을 붙이면 보이면서 보이지 않는 것이 된다”고 설명합니다.실제로 전시장 속 작품은 추상화처럼 형태가 없지만 제목은 구체적입니다. ‘멀리서 온 손님’, ‘미술관장’, ‘멜론 농부’ 등의 제목이죠. 그리고 이들 작품을 모은 전시의 제목은 ‘얼굴들’. 마치 얼굴 없는 표정만을 통해 어떤 사람에 대한 감각을 드러내려는 듯합니다. 장엔리가 어느 인터뷰에서 “어떤 사람의 뒷모습도 초상이 될 수 있다”고 말한 것처럼 말이죠.이전 작품보다 훨씬 더 밝고 경쾌한 색채가 돋보이는 작품들은 이제 다시 사람들의 마음속으로 들어가려는 것처럼 보입니다. 쓸쓸하고 절망스러웠던 도시의 군상에서, 텅 빈 공백으로 향한 다음, 이제는 마음에 들어 있는 각자의 꿈이나 욕망, 그로 인한 희망과 약간의 좌절을 지도처럼 펼쳐 놓고 있습니다.흥미로운 건 1990년대부터 지금까지 계속해서 다양한 양상으로 펼쳐지는 작업들입니다. 그리고 이 모든 것은 ‘흔적’과 ‘저 너머’의 무언가를 통해 세상을 이해해보려는 작가의 시선을 증명하고 있습니다.“50년 동안 발전해 온 내 생각은, 내가 보는 시각과 그에 얽힌 나의 경험이 중요하다는 사실이다. 나는 세계가 중요한 사건이나 하나의 특별한 이벤트로 만들어진다고 생각하지 않는다. 세상은 오히려 중요하지 않아 보이는 수많은 것들로 만들어진다.”※ ‘영감 한 스푼’은 예술에서 볼 수 있는 다양한 창의성의 사례를 중심으로 미술계 전반의 소식을 소개하는 뉴스레터입니다. 매주 목요일 아침 7시 발행됩니다.김민 기자 kimmin@donga.com