블링컨 만난 정의용 “바이든 대북정책, 현실적-실질적 방향 환영”

정의용-블링컨, 英 런던서 회동 주요 7개국(G7) 외교·개발장관회의 참석차 영국을 방문 중인 정의용 외교부 장관(오른쪽)이 3일 런던에서 토니 블링컨 미국 국무장관(왼쪽)과 한미 외교장관 회담을 하고 있다. 런던=AFP

○ 미 대북정책 검토 결과 공유

○ 美 “적대 아닌 해결 목표”