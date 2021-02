바이든 “시진핑, 민주주의적인 구석 없어… 中과 극한경쟁”

바이든, 손녀와 미사 조 바이든 미국 대통령이 7일 자택이 있는 델라웨어주 윌밍턴의 한 성당에서 미사를 마친 뒤 손녀 내털리(왼쪽)와 눈을 맞으며 차량으로 이동하고 있다. 윌밍턴=AP 뉴시스

시진핑, 춘제 앞두고 군부대 시찰 시진핑 중국 국가주석(가운데)은 중국의 설인 춘제를 앞둔 4일 중국 구이저우성 공군 부대를 시찰하면서 전쟁 능력 향상을 강조했다. 구이저우=AP 뉴시스