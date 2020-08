LG, 롯데 올 시즌 최종 순위 ‘엘꼴라시코’에 달렸다! [베이스볼 비키니]

1박 2일 경기로 열렸던 2017년 6월 27일 ‘엘꼴라시코’ 당시 사직구장 전광판. 롯데 제공













‘엘꼴라시코’. 프로야구 팬들에게 이보다 더 긴장과 흥분을 설명하는 다섯 글자를 찾기는 쉽지 않다.‘엘’은 LG를 뜻하고 ‘꼴’은 롯데가 4년 연속 최하위에 그쳤던 2000년대 초반 롯데 팬들이 자기 응원팀을 ‘꼴데’라고 부르던 데서 유래했다.사실 이 말은 스페인 프로축구 프리메라리가에서 레알 마드리드와 FC바르셀로나가 맞붙는 경기를 ‘엘 클라시코’(El Cl¤sico)라고 부르는 데서 가져온 것. ‘엘롯라시코’보다 ‘엘꼴라시코’가 소리가 더 비슷하기 때문에 이런 이름이 붙었다.엘꼴라시코는 원래도 ‘대첩’ 대명사 같은 존재지만 이번 시즌이 끝날 때까지는 더욱 손에 땀을 쥐는 경기가 프로야구 팬을 기다리고 있을 확률이 높다. 두 팀이 엘꼴라시코에서 어떤 성적을 거두는지에 따라 최종 순위가 갈릴 확률이 높기 때문이다.올 시즌 프로야구는 전체 일정 가운데 65.7%를 마감한 상태로 8월을 마감하게 됐다.그런데 LG와 롯데는 아직 6경기밖에 치르지 않았다. 프로야구에서는 원래 두 팀이 16번씩 맞붙으니까 엘꼴라시코는 전체 일정 가운데 37.5%밖에 소화하지 않은 것.2위 키움, 4위 두산과 현재 모두 2경기 차이인 3위 LG가 남은 기간 가장 많이 맞붙어야 하는 상대가 바로 롯데다. 그다음이 9경기를 남겨 높고 있는 선두 NC다.5위 KT를 한 경기로 추격 중인 6위 롯데 역시 LG 그리고 NC와 남은 기간 가장 많은 각 10경기를 치러야 한다.특히 LG는 상대적으로 승수 쌓기에 유리한 최하위권 두 팀과 80% 가까운 일정을 소화한 상태라 엘꼴라시코에서도 밀리면 순위 경쟁에서도 밀릴 개연성이 높다.LG로서 다행스러운 건 ‘숫자’는 LG 편이라는 사실이다.남은 두 팀 경기를 10만 번 시뮬레이션 해보면 LG가 우위를 점할 확률이 55.6%가 나온다. 5승 5패를 포함하면 이 비율은 77.7%까지 올라간다. LG가 10전 전승을 기록할 확률은 있어도 롯데가 전승을 기록할 확률은 없다.물론 야구 경기에서 예상은 예상일 뿐이다. 특히 엘꼴라시코에서는 정말 그 어떤 일이든 벌어질 수 있다.메이저리그 뉴욕 양키스를 이끌었던 케이시 스텐겔도 “섣불리 예상하지 말아라. 특히 미래에 대해서(Never make predictions, especially about the future)”라고 말하지 않았나.그래도 예상건대 엘꼴라시코에서 살아 남는 팀이 올해 희망 순위를 차지할 수 있을 것이다.그래서 올해 엘꼴라시코가 10경기밖에 남지 않았다는 사실이 아쉽고 또 아쉽다.황규인 기자 kini@donga.com