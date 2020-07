“난임 부부의 마지막 병원이 되고자 ‘맞춤형 치료’ 최선”

1. 자야 할 시간에 푹 자기. 꿀잠 권장

2. 2시간 이상 과한 운동 NO. 몸 가벼워지는 운동 Yes

3. 컴퓨터 앞 지킴이와 스마트폰 홀릭 NO

4. 자신만의 스트레스 관리법 개발하기

5. 단백질, 채소 위주의 식단 Yes

6. 부부는 한 팀! 정서적인 지지는 필수!

7. 담당의사의 의학적 소신을 300%이상 믿기