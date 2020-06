‘1호 전투 근무체계’ 발령하고 전투모·착검까지…北도발 가능성은?

북한군 총참모부가 17일 시범 철수한 비무장지대(DMZ) 내 최전방 감시초소(GP)의 복구와 서해상 군사훈련 재개를 선언함으로써 9·19 남북 군사합의가 1년 9개월 만에 폐기 수순을 밟게 됐다. 전날(16일) 개성 남북공동연락사무소를 전격 폭파한 지 하루 만에 우리 정부가 9·19 군사합의의 주요 성과로 삼은 군사적 긴장 완화 조치마저 무효화하는 행동에 돌입한 것이다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 17일 2면에 개성의 남북 공동연락사무소 폭파 현장을 공개했다. 신문은 "북남 공동연락사무소가 6월 16일 14시 50분에 요란한 폭음 속에 참혹하게 완전 파괴되었다"라며 "우리 인민의 격노한 정벌 열기를 담아 이미 천명한 대로 단호한 조치를 실행하였다"라고 전했다.