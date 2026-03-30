세계 탑급 반발계수 실현… 기술-미학-서비스도 ‘명품’

뱅골프
진정한 명품이란 무엇인가? 아마 이런 질문을 받는다면 ‘디자인은 고급스러워야 하고, 가격은 상상 이상으로 비싸고, 가치도 쉽게 떨어지지 않는 럭셔리한 제품’이라는 대답이 나올 것이다.
누군가 “우리 제품은 명품입니다”라고 한다고 해서 다 명품이 되는 것은 아니다. 명품의 가장 중요한 본질은 남들이 인정해 줘야 한다는 것이다. 그래야 비로소 진정한 명품으로 자리매김할 수 있는 것이다.
뱅골프는 진정한 명품이라고 자부한다. 그것은 많은 골퍼가 명품으로 인정하길 주저하지 않기 때문이다. 고가임에도 불구하고 가성비가 높다고 생각하고, 성능은 어느 제품에 뒤지지 않는다고 판단한다. 뱅은 단순한 브랜드 명품이 아니라 제품 곳곳 미세한 부분까지도 명품을 추구한다.
먼저 뱅은 ‘기술의 명품’이다. 뱅은 고반발 기술을 꾸준히 연구개발한 끝에 세계 최고 수준의 반발계수 0.962를 실현했다. 누구나 쉽게 휘두를 수 있는 초경량 기술도 갖췄다. 여기에 골퍼 개개인에게 맞는 최적화 프로그램으로 지구 최강의 고반발 채를 탄생시켰다.
뱅은 ‘미학의 명품’이기도 하다. 뱅 드라이버는 우아하다. 뱅 골프채의 영롱한 빛깔과 유려한 디자인은 ‘이런 게 명품이구나’라고 느낄 수 있게 한다. 뱅 골프채를 들고 있는 순간, 골퍼 역시 명품의 품격을 갖추게 된다.
‘고객 서비스’ 역시 명품이다. 뱅은 고객을 최우선으로 한다. 고객이 없다면 뱅도 없다는 정신으로 고객 만족을 가장 중요하게 생각한다.
뱅은 개개인별 철저한 피팅을 통해 최적의 골프채를 찾아 주는 것을 사명으로 여긴다. 고객이 만족해야만 뱅이 진정한 명품으로 인정받는다는 사실을 잘 알고 있기 때문이다.
뱅이 추구하는 최고의 가치 기준은 고객으로부터의 사랑이다. 고객의 사랑이 없다면 그건 진정한 명품이 될 수 없다고 생각하기 때문이다. 고객으로부터 나오는 자발적인 사랑은 골프채의 가치를 높이고 더 질 좋은 명품으로 거듭나게 한다. 그렇게 탄생한 골프채의 명품이 바로 뱅이다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0