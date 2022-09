퍼팅-스핀-비거리 완벽… 최상의 골프공

쉬운 퍼팅, 완벽한 스핀, 최상의 비거리. 볼빅이 19일 출시한 New(뉴) VS4는 골프공에 필요한 3박자를 갖춘 제품이다.New VS4는 볼빅 특유의 ‘컬러 V-Focus(포커스) 퍼팅 라인’이 공에 새겨져 퍼팅 때 라인 정렬을 쉽게 해 정확한 퍼팅을 도와준다. 또 퍼팅뿐 아니라 드라이버 샷을 할 때에도 정확한 스윙 목표 선정을 돕는다. 티샷을 할 때 중앙의 서클 포인트에 시선을 두면 고개가 들리는 헤드업 현상을 방지하는 효과를 볼 수 있다.특히 New VS4는 파워 듀얼 코어-더블 콤비네이션 커버 구조로 뛰어난 스핀량을 자랑한다. 고탄성 신소재를 활용해 만든 하이브리드 우레탄 맨틀층(이너커버) 기술로 스핀량을 늘렸다. 이너커버가 쉽게 찌그러지면서 골프 클럽 페이스면과 공의 접촉 시간이 늘어나 스핀이 증가하는 원리다.강력한 반발력을 가진 ‘파워 듀얼코어’는 비거리를 늘리는 데에도 도움이 된다. 드라이버로 공을 칠 때 생기는 충격에 따른 탄성에너지를 손실 없이 최대한 빠르게 반발에너지로 전환시켜주기 때문이다. 강한 중심 코어는 임팩트 때 스핀의 축을 잡아줘 비거리 향상과 방향성 증진에 도움을 준다.New VS4는 지난달 열린 2022 셀럽듀오 매치플레이 대회 때 공인구로 사용됐다. 평소 비거리로 유명한 야구스타 출신 셀럽들도 New VS4 사용 후 비행 퍼포먼스에 만족감을 보였다. 여성 셀럽들도 4피스 구조임에도 부드러운 타구감이 느껴진다는 호평을 남긴 바 있다. New VS4는 화이트와 옐로 두 가지 색상이 있다. 공에 새겨진 퍼팅라인 색상은 레드, 블루, 그린, 퍼플 총 4종이다.임보미 기자 bom@donga.com