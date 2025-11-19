운동회도 소풍도 함께… 시각장애 학생들과 2년째 동행

[나눔, 다시 희망으로] 디아지오코리아
서울맹학교와 교류 프로그램 운영
임직원이 일일 보조 교사 역할
사내 사회공헌 문화 확산 효과
기업 활동의 필수 과제 중 하나인 사회공헌을 위해 기업들은 다양한 방법으로 이를 실천한다. 특히 ‘가치 소비’가 대두되며 진정성 있고 설득력 있는 사회공헌 활동이 더욱 중요해진 시점이다. 최근에는 외국계 기업들도 지역사회와의 접점을 찾아 꾸준한 사회공헌을 실천한다. 브랜드 철학과 임직원 자발적 참여에 기반해 한국 사회에서 진정성 있는 사회공헌 행보를 보이고 있는 글로벌 주류 기업이 있다.
디아지오코리아는 올해로 2년째 국립서울맹학교와 동행 중이다. 두 기관은 지난해 10월 시각장애인의 스포츠 향유권을 위한 기부 협약을 맺고 인연을 시작했다. 협약을 통해 디아지오코리아는 2000만 원의 기부금을 전달해 재학 중인 체육 선수들에게 장학금 및 격려금을 후원하고 전교생을 위한 교내 체육 시설 보강 및 장비 확충 등을 지원했다.
주목할 만한 점은 금전적 지원에 그치지 않고 야외 활동 및 체육 활동에 대한 니즈가 큰 시각장애 학생 모두를 위한 경험 중심의 지원에 초점을 맞췄다는 것이다. 디아지오코리아와 국립서울맹학교는 디아지오 ‘조니워커’의 브랜드 정신 ‘킵워킹’에 기반한 ‘킵워킹 with 디아지오’ 연간 프로그램을 공동 기획했다. 시각장애 학생들에게 ‘끊임없는 도전 정신’을 심어주는 다양한 교내외 활동을 진행하고 이를 통해 학생들의 사회적 자존감 및 자신감 향상에 기여하고 있다.
교류 프로그램은 올해로 2년째 계속되고 있어 지속가능한 사회공헌 모델의 성공 사례로 주목받았다. 디아지오코리아는 임직원의 자발적 참여를 기반으로 한 지역사회 동행 문화 형성에 집중해 지난 1년간 자사 임직원과 국립서울맹학교 학생 및 교직원이 함께 뛰고, 웃고, 체험하며 교류와 연대를 쌓는 네 번의 참여형 활동을 진행했다.
먼저 디아지오코리아 임직원은 지난해와 올해 두 차례 국립서울맹학교의 가을 운동회에 참여해 함께 활동적인 시간을 보냈다. 첫해에는 시각장애 학생들과 한 팀을 이뤄 대표적인 시각장애 스포츠인 ‘골볼’과 ‘키퍼볼’ 경기를 진행했다. 올해는 줄다리기 등 운동회 프로그램을 함께하며 진행도 돕는 ‘일일 보조 교사’로 활동해 학생들과 교류했다.
올봄에는 영국 기업으로서 주한영국대사관과 손잡고 국립서울맹학교 학생들을 특별 초청하는 봄 소풍 행사를 마련해 평소 일반인 출입이 제한된 특별한 장소에서 새로운 경험을 하는 봄나들이를 함께했다.
지난여름에는 놀이공원 롯데월드를 방문하는 대규모 체험 활동을 진행했다. 디아지오 임직원은 이날 일일 보조 교사로 참여해 80여 명의 중고등부 학생이 다양한 놀이기구를 순조롭게 탑승하도록 도왔다.
2년째 지속해온 국립서울맹학교와의 교류 프로그램은 학생들과 학교에 전한 실질적인 도움 자체로도 특별하지만 디아지오코리아 임직원 사이에 긍정적인 반향을 불러일으켜 더욱 의미가 크다.
디아지오코리아에 따르면 지난 2년간 프라트메시 미슈라 대표를 포함해 전체 임직원의 절반 이상이 교류 프로그램에 1개 이상 참여했다. 국립서울맹학교와의 교류를 계기로 사회공헌의 참된 보람을 체감하는 임직원이 늘며 사회공헌 문화가 조직 내에 확산돼 자발적 참여 직원이 계속 증가하는 긍정적인 결과를 낳았다.
지난 4월 영국대사관에서 진행한 봄 소풍 행사에 참여했던 한 직원은 “매일 숫자와 실적 등 업무적인 부분에만 몰두하다가 학생들과 한 팀이 돼 함께 퀴즈를 풀고 문화 체험을 하니 더 넓은 세상과 연결되는 기분이 들어 뜻깊었다”고 소감을 밝혔다.
올여름 롯데월드 체험 학습과 가을 운동회에 참여한 또 다른 직원은 “롯데월드에서 같은 조로 시간을 보낸 학생 하나가 운동회 때 알아보고 반가워해 줘 진심으로 학생들과 연결된 기분을 느꼈다. 다음 프로그램에도 꼭 참석해 학생들과 마음을 나누길 기대한다”고 전했다.
사회적 책임 실천을 위해 시작된 디아지오코리아와 국립서울맹학교의 협약이 지속적인 교류를 통해 진정한 동행으로 거듭나고 있는 모습이다. 기업의 철학과 깊이가 돋보이는 이 사회공헌 프로그램이 올해 10월로 만 2년을 맞았다. 앞으로 어떤 모습으로 발전해 나갈지 귀추가 주목된다.
