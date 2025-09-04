“한판 붙자” 지하철서 시비 거는 취객에 흉기 휘둘러

부산의 한 지하철 플랫폼에서 시비를 걸어온 취객에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
채널A는 2일 오후 부산도시철도 괴정역 플랫폼에서 찍힌 폐쇄회로(CC)TV를 4일 공개했다. 영상을 보면 열차에서 내린 남성 2명은 말다툼을 벌이는 듯하다가 뒤엉켰다. 남성 2명 중 모자를 쓴 A 씨는 흉기를 들고 몸싸움을 이어갔다. 역무원이 흉기를 치우고 경찰에 신고한 뒤에야 몸싸움은 끝났다. B 씨는 팔과 손목을 다쳤는데, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 전해졌다.
남성 2명은 이날 처음 본 사이로, 열차 안에서부터 다툼을 벌인 것으로 알려졌다. 먼저 싸움을 건 남성은 흉기를 들지 않은 B 씨로, 술에 취한 상태에서 승객 여러 명에게 싸우자고 시비를 건 것으로 전해졌다.
A 씨가 들었던 흉기는 평소 등산할 때 사용하던 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 채널A에 “흉기로 위협해서 ‘오지마라’고 했는데, 오히려 ‘찔러봐라’, ‘찔러봐라’ 계속 달려들어서 찌르게 됐다고 (한다)”고 말했다. 경찰은 특수 상해 혐의로 A 씨에 대한 구속영장을 신청했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
