서울과학종합대학원과 뉴욕주립대 스토니브룩, 빛나는 25주년 간의 파트너십

학교 체육 관련 행사가 열리는 스토니브룩 주운동장 뉴욕주립대 제공

스토니브룩 전경 뉴욕주립대 제공

25주년 기념 동문 행사 뉴욕주립대 제공

이를 기념하기 위해 올해 뉴욕 스토니브룩 현지에서 MS-TM 과정 한국 동문 초청 행사가 진행됐다. 뉴욕주립대 스토니브룩 본교에서는 지난 10월 21일부터 27일까지제 43회 홈커밍 축제를 열고 SBU 캠퍼스에서 재학생, 동문, 가족들을 위한 다양한 행사를 진행했다. 특히 이번 행사에는 MS-TM의 동문 및 동문가족 등 총 9명을 뉴욕 본교로 초청했다. 해당 동문들은 이번 방문을 통해 옛 추억을 떠올리면서 우정을 다지는 유익한 시간을 갖고 다음 만남을 기약하며 교류 일정을 마무리했다.서울과학종합대학원과 뉴욕주립대 스토니브룩이 협력하여 제공하는 MS-TM 복수학위 과정은 뉴욕주립대 스토니브룩의 MS-TM 학위와 서울과학종합대학원의 기술경영전공 MBA 학위를 동시에 취득할 수 있는 프로그램이다. 이 과정은 경영학과 기술 분야의 융합 교육을 통해 학생들이 기업 내 핵심인재로 성장할 수 있도록 돕는다. 특히 기업의 CTO(최고기술경영자)나 테크노경영 리더로서의 역량을 기를 수 있도록 설계됐다.최근에는 AI(인공지능)와 데이터 과학이 기술경영분야에서 점점 더 중요한 역할을 차지하고 있다. 커리큘럼도 이에 맞게 변화를 겪었다. AI 및 기술경영 관련 과목을 추가하고, 이를 통해 학생들이 최신기술 트렌드와 경영 전략을 동시에 배우는 기회를 제공하고 있다. 이러한 변화는 특히 AI와 테크놀로지 지식을 갖춘 글로벌 리더로서 성장하고자 하는 학생들로부터 큰 호응을 얻고 있다.서울과학종합대학원에서 기간 내에 소정의 AI 관련 과목을 이수하면, MBA 세부 전공을 기존의 기술경영뿐만 아니라 ‘AI ּ 기술경영’으로도 취득할 수 있는 기회도 제공된다. 이는 기술과 경영의 융합에 대한 수요를 반영한 학문적 진화로 향후 더 많은 글로벌 리더들이 이 프로그램을 통해 양성될 것으로 예상된다.서울과학종합대학원과 뉴욕주립대 스토니브룩은 현재 2025학년도 봄학기 신입생을 모집하고 있다. 원서 접수는 12월 26일 목요일까지 진행된다. 두 대학의 입학 프로세스를 거쳐 신입생이 선발된다. 이 과정은 AI와 기술경영의 전문 지식을 갖춘 글로벌 인재를 양성하는데 중점을 두고 있으며, 특히 첨단 기술 분야에서 리더십을 발휘할 수 있는 능력을 갖춘 인재를 기다리고 있다.

[인터뷰] 뉴욕주립대 스토니브룩경영대 학장 및 MS-TM과정 주임교수

하레쉬 구르나니 뉴욕주립대 스토니브룩경영대 학장

고영희 MS-TM 프로그램 주임교수

“올해 뉴욕주립대 스토니브룩대학 경영대는 서울과학종합대학원과 함께한 25년의 성공적인 파트너십을 기념하고 있습니다. 우리는 함께 한국은 물론이고 전 세계의 리더이자 혁신적인 인재들을 양성해왔습니다. 우리의 졸업생들은 현재 한국과 전 세계에서 CEO, 기술 분야 리더, 그리고 많은 훌륭한 조직의 창립자들로 활동하고 있습니다. 25년간의 뛰어난 발자취를 기념하면서 우리는 이 프로그램의 미래를 기대하며 명성을 쌓아가고 있습니다. 뉴욕주립대 스토니브룩대학과 서울과학종합대학원은 앞으로도 학생들이 업계, 교수진, 동문들과 교류하며가장 유망한 커리어를 쌓을 수 있는 혁신적인기회를 제공할 것입니다.”“저는 우리 복수학위 프로그램인 ‘기술경영석사(MS-TM, Master of Science in Technology Management)’와 ‘경영전문석사(MBA)’의 이중학위 프로그램을 강력히 추천합니다. 이 특별한 협력은 의욕적인 학생들에게 한국과 뉴욕주립대 스토니브룩대의 최고 교수진이 가르치는 독창적인 과정을 통해 교육 목표를 달성할 수 있는 기회를 제공합니다. 뉴욕 캠퍼스에서의 3주간의 방문 기간 동안 학생들은 교수진과 산업계 전문가들과의 깊이있는 교류와 몰입을 경험할 수 있습니다. 이 일정에는 기업 방문과 다양한 행사가 포함되어 학문적, 문화적 경험을 더욱 풍부하게 해줍니다.”“뉴욕주립대 스토니브룩대 경영대의 학장으로서 저는 여러분이 혁신적인 프로그램과 유망한 커리어를 위해 저희와 함께 하시길 바랍니다. 캠퍼스에서 뵙기를 기대합니다.”“기술은 인류의 발전에 있어 끊임없이 그 혁신을 이끌어 온 가장 핵심 요인입니다. 특히 산업혁명 이후 기술은 그 혁신의 주도권을 갖고 기업들의 변화를 요구하고 있습니다. 그 주도권이 IT, 바이오를 넘어 AI기술로 넘어온 시점에 우리 기업과 사회의 리더들에게는 그 가능성의 끝을 알 수 없는 기술을 활용할 수 있는 전략적 역량이 필수적입니다. 7명의 노벨상 수상자를 배출하며 세계적인 연구중심의 학교로 인정받는 뉴욕주립대 스토니브룩은 이러한 기술혁신을 경영현장에서 활용할 수 있는 인재 양성을 위해 1999년 MSTM 프로그램을 시작했습니다. 또한 서울과학종합대학원은 융합경영의 가치 아래 기업의 전략을 주도하는 리더를 육성하기 위한 AI첨단경영대학원으로 국내 최대의 MBA 졸업생을 배출하고 있습니다. AI를 중심으로 한 기술이 산업은 물론 기업의 모든 영역에 변화를 가속화시키고 있는 시점에서 이 두 학교의 복수학위는 기술 혁신을 주도하고 활용하는 글로벌 수준의 핵심 경영인재로 여러분들을 변화시킬 것입니다.”“두려움없이 기술변화를 수용하고 산업의 변화를 예측하며 기업의 전략과 본인의 분야에 적용할 수 있는 역량은 이제 필수적인 리더의 조건입니다. 본 과정을 통해 구축된 이 역량과 새로운 시각, 다양한 동료들과의 네트워크 등으로 한층 업그레이드된 글로벌 리더로서 새로운 기회를 포착할 수 있을 것입니다. 글로벌 기업, 국내 다양한 업종의 모든 기업에서는 이제 기술을 활용하는 인재들을 찾고 있습니다. 미국 명문대학 뉴욕주립대 스토니브룩의 기술경영 석사학위와 융합경영전문대학원 어시스트의 경영학석사학위를 보유하는것은 이러한 기회들을 여러분의 것으로 만들 수 있는 기반이 될 수 있고, 업종을 초월하여 국내외 기업의 리더이자 CEO로 활동하는 25년간 배출한 졸업생들이 그가능성을 이미 입증하고 있습니다.”