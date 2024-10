재판부 “피해자 합의 여지 주기 위해 법정구속 안해”

의정부지법 남양주지원/뉴스1 ⓒ News1

의정부지법 남양주지원 형사3단독 성재민 판사는 16일 상해 혐의 피고인 A 군(16)과 정보통신망법상 명예훼손 혐의 피고인 B 군(15)에게 각각 징역 장기 1년에 단기 6개월을 선고했다.소년법에 따르면 범행을 저지른 만 19세 미만의 미성년자에겐 장기와 단기로 나눠 형기의 상·하한을 둔 부정기형을 선고할 수 있다.다만 재판부는 피해자와의 합의 기회를 주기 위해 피고인들을 법정구속하지는 않았다.성 판사는 “A 군은 피해자를 넘어뜨리고 발로 얼굴을 가격했다, 피해자와 합의하지도 못했다”면서도 “어린 소년인 점 동종 범죄 전력이 없는 점을 고려해 형을 정했다”고 설명했다.B 군에 대해선 “피고인은 SNS에 올린 폭행 영상이 자동으로 올라갔다고 주장하나, 이를 뒷받침할 근거가 없다”며 “만약 자동으로 올리는 기능이 있더라도 촬영 당시 외부 유출 가능성을 알고 있을 수 있으므로 혐의가 인정된다”고 말했다.이 폭행으로 C 씨는 약 3초간 정신을 잃고 기절했다.B 군은 A 군이 경비원 C 씨를 폭행하는 영상을 찍어 SNS에 올렸다.해당 영상은 C 씨의 가족이나 지인들도 본 것으로 파악됐다.A 군은 건물 안에서 시끄럽게 군다고 C 씨가 훈계하자 폭행한 것으로 조사됐다.(남양주=뉴스1)