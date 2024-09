운전자, 영장심사 출석 포기

지난 24일 오전 3시 11분쯤 광주 서구 화정동 한 도로에서 서울 소재 법인 명의의 마세라티가 앞서가던 오토바이를 들이받아 2명의 사상자가 발생했다. 사진은 사고가 난 마세라티의 모습. (독자제공) 2024.9.27/뉴스1

광주 마세라티 음주뺑소님범의 도주를 도운 고교 동창 B씨(33)가 28일 오후 광주지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 2024.9.28/뉴스1

광주지법 영장전담 김호석 부장판사는 28일 특정범죄가중처벌법상 도주치사상 혐의를 받는 30대 남성 A 씨에 대해 도주 우려 등의 이유로 구속영장을 발부했다.A 씨는 지난 24일 오전 3시 11분쯤 광주 서구 화정동 한 도로에서 마세라티를 몰던 중 앞서가던 오토바이를 들이받아 2명의 사상자를 내고 도주한 혐의(특정범죄가중처벌법상 도주치사상)를 받는다.사고 이후 A 씨는 도피 조력자 벤츠 운전자 C 씨의 차를 타고 대전으로 이동했다. 또 C 씨는 A 씨의 해외 도피를 위해 해외행 비행기 티켓을 예매하기도 했으나 긴급 해외 출국 금지 명령이 내려지면서 수포로 돌아갔다.이후 현금을 사용해 택시나 공항 리무진버스 등 대중교통을 타고 인천공항을 거쳐 서울 등을 배회하던 중 지난 26일 오후 9시 50분쯤 서울 강남에서 긴급 체포됐다.A 씨는 경찰 조사에서 “사람을 충격한 사실을 인지했다. 음주 상태이기도 했고 경찰 사이렌 소리도 들려 무서워서 도주했다”고 혐의를 시인한 바 있다.이에 따라 재판부는 이날 오후 서면으로 실질 심사를 진행했다.이날 오후 3시 50분쯤 광주지법에는 A 씨의 도주를 도운 고교 동창 B 씨(33)만 구속 전 피의자 심문에 출석했다.B 씨는 “왜 도주를 도왔냐”는 기자들의 질문에 B 씨(32)는 “아닙니다”라고 답하며 법원으로 들어갔다.경찰은 광주에서 대전까지 A 씨의 도주를 도운 벤츠 운전자 C 씨도 범인도피 혐의로 입건해 여죄를 수사하고 있다.경찰은 국과수에 차량사고기록장치(EDR)에 대한 감정을 의뢰하고 위드마크 공식을 적용해 A 씨의 혈중알코올농도를 산출할 방침이다.경찰은 사안의 중대성 등을 고려해 이들을 구속영장을 신청, 법원은 영장을 발부했다.(광주=뉴스1)