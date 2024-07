ⓒ News1 DB

인적이 드문 심야 여성들만 노려 흉기로 위협하며 금품을 빼앗아 달아난 30대 남성이 사회로부터 격리됐다.의정부지법 제11형사부 오창섭 부장판사는 특수강도·절도 혐의로 구속 기소된 A 씨(39)에게 징역 4년을 선고했다고 5일 밝혔다.A 씨는 지난 1월 15일 오전 2시 27분께 경기 고양시 한 버스정류장 앞에서 피해자 B 씨(21·여)를 흉기로 위협하며 휴대전화를 빼앗은 혐의로 재판에 넘겨졌다.A 씨는 곧바로 C 씨에게 다가가 흉기를 들이밀며 “소리 지르면 바로 목을 찔러 죽여 버린다”고 협박한 뒤 체크카드를 빼앗아 달아났다.이후 A 씨는 C 씨에게 강탈한 체크카드를 이용해 현금인출기에서 현금 74만 원을 인출했다.법정에 선 A 씨는 B 씨와 C 씨에게 각각 100만 원, 200만 원을 형사공탁 하며 선처를 바랐다.재판부도 피해자들이 상당한 정신적 충격을 받은 점을 고려해 징역형이 불가피하단 결론을 내렸다.A 씨가 과거 특수강도 범행으로 징역 5년의 실형을 선고받은 전력이 있는 점도 양형에 불리하게 작용했다.오 부장판사는 “피고인은 새벽 시간 주거지 인근에서 피해자 2명을 흉기로 위협하며 재물을 강탈했다”며 “범행 방법, 장소 등에 비춰볼 때 죄질이 매우 좋지 않다”고 판시했다.(의정부=뉴스1)