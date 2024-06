ⓒ News1 DB

50대 남성이 전 아내와 딸에게 폭행당해 숨진 사건과 관련해 아내와 딸이 금전 갈취를 목적으로 사전 모의해 범행한 것으로 파악됐다.당초 상해치사 혐의로 송치된 것으로 알려진 이들은 강도살인 혐의로 구속 기소된 것으로 확인됐다.14일 뉴스1 취재를 종합하면, 40대 여성 A 씨와 10대 B 씨는 지난달 9일 양주시 한 가정집에서 50대 남성 C 씨를 때려 숨지게 했다.이후 C 씨는 집안에서 숨졌고, 이를 발견한 A 씨가 경찰에 신고했다. 당시 A 씨와 B 씨는 C 씨를 폭행한 사실은 인정했으나, ‘살해 의도성’에 대해선 강하게 부인했다.경찰도 폭행 혐의점은 있으나 사망에 대한 직접적 원인이 밝혀지지 않았기 때문에 공동상해 혐의를 적용해 이들을 긴급체포했다.하지만 국립과학수사연구원의 부검 결과에서 C 씨 사망의 직접적 원인이 ‘폭행’으로 나오며 상황은 다르게 흘러갔다.이들은 C 씨 친가 쪽 돈을 빼낼 목적으로 사전에 범행을 공모한 것으로 조사됐다. 이 과정에서 A 씨는 주도적으로 범행을 계획하고 지시했으며, B 씨는 친모의 지시 하에 움직였다.경찰은 송치 전날까지 상해치사 혐의를 적용했지만, 이들이 자백한 내용을 바탕으로 강도살인으로 혐의를 바꿔 검찰에 넘겼다.검찰도 강도살인 혐의로 A 씨와 B 씨를 지난 5일 구속 기소했다.이들에 대한 재판은 6월 말 의정부지법에서 열릴 예정이다.