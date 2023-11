맞붙고 VS 불붙었던 한 주간 벌어진 싸움들… 일주일 사진 정리

VS 는 versus[벌서스]의 준말로 “~대”(對), “~와 대비하여” 라는 뜻으로 쓰입니다. 주로 대결 구도가 명확한 스포츠나 게임, 법적 소송 등에 쓰입니다. VS VS. V V. 네가지 모습이 있고 V. V 는 법률용어로 쓰입니다. 상반된 의미의 단어나 문장 가운데 VS가 배치되면 앞 뒤 문장을 긴장감 있게 나눠주고 그로인해 정리가 잘 된 느낌도 받습니다. 그래서 신문 기사에도 많이 쓰이고 있습니다. 최근 몇 해 전부터 기사 제목에 VS가 부쩍 많아 진 것을 볼 수 있습니다. 그만큼 지구촌 곳곳에서 전쟁과 대립, 두 쪽 으로 나뉘어 끝없이 다투는 곳이 많아서 인 듯 씁쓸한 추론도 해봅니다. 어쨌거나 이번 한주도 수많은 VS가 벌어졌습니다. 짧게는 2시간짜리 축구 경기에서, 길게는 수 십년간 피를 흘리며 싸우는 인종간 대결, 나라간, 정책간, 세대간 의 대결까지…, 뉴스의 중심에 있었던 VS 들을 섹션별로 묶어 한 주의 뉴스를 정리해 봤습니다.