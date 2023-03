연필로 찌르고 의자에 묶고…인천 초등생 살해 계모 기소

초등학교 5학년 아들을 학대해 숨지게 한 혐의로 체포된 계모와 친부가 10일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 인천지방법원에 출석하고 있다. 뉴스1

초등학생 아들을 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 40대 계모가 남편과 함께 재판에 넘겨졌다. 검찰 수사 결과 계모는 연필로 찌르거나 눈을 가린 채 의자에 묶는 등 평소 아이를 끔찍하게 학대했던 것으로 드러났다.인천지검 여성아동범죄조사부(부장 구미옥)는 7일 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대살해와 아동복지법상 상습아동학대 등 혐의로 계모 A 씨(43)를 구속기소 했다고 밝혔다. 또 아동복지법상 상습아동학대와 상습아동유기·방임 혐의로 친부 B 씨(40)도 구속기소 했다.검찰 관계자는 “피고인들 주거지 압수수색과 휴대폰 디지털 포렌식, 혈흔 감정, 소아과전문의 자문 등 직접 보완수사를 통해 계모의 22차례 추가 학대 행위를 밝혀냈다”며 “앞으로도 아동 학대 범죄에 엄정 대응할 방침”이라고 말했다.A 씨는 지난해 5월부터 지난달 7일까지 인천 남동구 논현동 아파트 등에서 초등학교 5학년 의붓아들 C 군(11)을 상습적으로 폭행해 내부 출혈로 인한 쇼크로 숨지게 한 혐의를 받는다. 그는 훈육 등의 이유를 대며 C 군 허벅지를 연필로 찌르거나 눈을 가리고 커튼 끈으로 의자에 묶는 등 상습 학대한 혐의도 받는다.검찰은 A 씨가 상습적으로 C 군의 온몸을 때렸고 내부 출혈로 인한 쇼크로 사망함에 따라 살인의 미필적 고의가 있었다고 판단했다.아버지 B 씨 또한 지난 1년간 C 군을 상습적으로 학대하고 유기·방임한 혐의를 받는다. 장기간 학대로 C 군은 1년간 몸무게가 8㎏ 정도 줄어든 것으로 밝혀졌다. C 군은 사망했을 당시 키 148㎝, 몸무게 29.5㎏로 초등학교 5학년인 또래 평균보다 체중이 15㎏ 적게 나갔다.C 군은 지난해 11월 24일부터 2개월 넘게 학교에 결석해 교육 당국의 집중 관리대상이었지만, A 씨 부부는 집에서 가르치는 ‘홈스쿨링’을 하겠다며 학교 측의 안내를 거부한 것으로 전해졌다. 이들은 아들을 보여달라는 친모의 요청도 거절한 것으로 알려졌다.A 씨는 경찰 조사에서 “아들이 말을 듣지 않아 지난해 1월부터 때리기 시작했다”며 “사망 당일 C군을 밀쳤는데, 넘어져 일어나지 않아 남편에게 연락했다”고 주장했다. B 씨는 C 군을 지난해 때린 사실은 인정했지만 “올해 들어선 때리지 않았다”고 경찰 조사에서 진술했다.최재호 동아닷컴 기자 cjh1225@donga.com