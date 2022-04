국내 최초 CEMS 인정… 해외기업 인턴십 통해 글로벌 리더로 성장

고려대 경영대학 캠퍼스.

배종석 원장

글로벌 경쟁력 갖춘 교육과정, Global MBA

맞춤형 MBA… 글로벌 네트워크 구축 기회

현대자동차 경영관.

세계를 누비는 융복합 인재 양성, Global MIM

고려대 경영전문대학원이 2022학년도 글로벌 MBA(이하 Global MBA) 신입생을 모집한다.Global MBA는 미래의 글로벌 CEO 육성을 위한 실무 중심 MBA 프로그램으로, 1년 풀타임 과정이다. 전체 학생의 약 30%가 외국인 학생으로 구성되고 100% 영어로 수업을 진행하는 점이 특징이다. 급격히 변화하는 시대적 요구에 따라 기존의 경영전략, 재무, 마케팅 외에도 ESG, 디지털 트랜스포메이션, 그리고 앙트러프러너십(Entrepreneurship) 등을 전공과목으로 추가했다.고려대 경영학 전문 석사 학위를 기본으로 하며, 개인의 필요에 따라 △MBA 단일 학위 트랙(1년) △교환학생 트랙(1년 6개월) △복수 학위 트랙(2년)을 선택할 수 있다.먼저 MBA 단일 학위 트랙(KUBS MBA Track)은 1년 안에 집중적으로 공부하고 현업에 빠르게 복귀하고자 하는 수요를 맞추기 위한 패스트 트랙(Fast Track)이다. 최신 경영 이론과 실무 중심의 커리큘럼을 제공해 글로벌 시장에 기민하게 대응할 수 있도록 교육한다.교환 학생 트랙(Student Exchange Track)은 첫 번째 트랙인 MBA 단일 학위 트랙(1년) 수료 후 고려대 경영전문대학원과 협정을 맺고 있는 70여 개의 해외 대학 중 하나로 6개월간 교환학생을 가는 트랙이다. 복수 학위 트랙(Dual Degree Track)을 선택하는 경우 첫 번째 트랙 수료 후 1년 동안 독일 유러피안 비즈니스 스쿨(European Business School·EBS) 또는 프랑스 ESCP 유럽경영대학원(ESCP Europe)에서 수학할 수 있는 기회가 주어진다. 모든 과정을 마치면 해당학교의 석사학위를 고려대 MBA 학위와 함께 복수로 취득할 수 있다.고려대 경영전문대학원의 가장 큰 장점은 글로벌 경쟁력을 갖춘 교육 과정이다. 2015년 명문 비즈니스 스쿨 연합인 ‘셈스 글로벌 얼라이언스’(CEMS Global Alliance in Management Education·이하 CEMS)가 고려대 MBA를 정회원으로 선정하면서, 고려대 MBA의 위상이 세계적으로 주목받기 시작했다. CEMS는 각 나라에서 최고로 인정받은 단 한 개의 경영대학만 그 자격을 얻을 수 있다.이뿐만 아니라 고려대 MBA의 커리큘럼과 구성원 또한 빠르게 국제화되고 있다. Global MBA&MIM으로 대표되는 풀타임 MBA 입학생의 30% 이상이 외국인 학생으로 채워진다. 진정한 글로벌화를 위해 수업은 100% 영어로 진행된다. 파트타임 MBA과정까지 따지더라도, 전체 MBA 프로그램의 영어강의 비율이 60%에 육박해 국제화된 인재를 필요로 하는 기업들의 요구를 충족시키고 있다.Global MBA 과정은 고려대 전문경영학석사 학위를 기본으로, 다양한 경험이 가능하도록 프로그램을 세분화해 지원자의 니즈를 반영하고 있다. 먼저 고려대 전문경영학석사(Global MBA) 학위만을 취득하려 한다면 1년 안에 빠르게 교육과정을 이수할 수 있다. 1년 과정에 더불어 추가 한 학기 동안 해외 명문비즈니스스쿨에서 공부할 수 있는 교환학생 프로그램도 매력적인 옵션이다. 고려대 MBA는 △미국 서던캘리포니아대 △독일 만하임대 △이탈리아 보코니대 등 세계 70여 개 대학과 교류협정을 체결하고 교환학생 제도를 활발히 운영 중이다.한편 고려대 경영전문대학원이 CEMS 정회원으로 선정됨에 따라, CEMS와 함께 운영하고 있는 Global MIM과정은 고려대 전문 경영학 석사와 더불어 CEMS MIM(MIM·Master in International Management) 수료증 복수 취득이 가능하다. 한 학기의 고려대 Global MIM(Master in Management) 과정을 마치고, CEMS 협정교 중 한 곳에서 한 학기를 이수하면 된다. 이 과정은 8주간 해외 인턴십과 3개 국어 인증이 필수이기 때문에 학생들의 국제적 감각을 함양시키고 글로벌 커리어를 쌓는 데 실질적인 도움이 되고 있다. CEMS와 산학협력을 맺은 매킨지컴퍼니, 구글, 로레알 등 글로벌 기업 혹은 기타 해외 기업에서 해외 인턴십을 통하여 학생들은 이론으로 배운 글로벌 경영이론을 실무에 적용하며 글로벌 비즈니스 리더로 성장하게 된다.2022학년도 고려대 Global MBA 모집은 경영전문대학원 입시 홈페이지(biz.korea.ac.kr/admission)를 통해 진행되며, 인터넷 원서는 4월 29일 오후 5시까지 접수해야 한다. 관련 서류 제출은 4월 29일까지며, 서류 합격자 발표는 5월 6일로 예정되어 있다. 서류 합격자를 대상으로 면접이 5월 14일에 진행되며, 최종 합격자는 5월 27일 발표된다. 입학정원은 50명 내외다. 입학 문의는 02-3290-5365로 하면 된다.한편 고려대 경영전문대학원의 Korea MBA, Executive MBA, Finance MBA로 대표되는 ‘파트타임 MBA’는 하반기부터 모집을 시작한다. 관련 문의는 경영전문대학원 행정실로 하면 된다.조선희 기자 hee3110@donga.com