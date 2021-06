[단독]“靑, 이용구 폭행 알고도 법무 차관으로 임명”

이용구, 폭행사건 2~3일 뒤 당시 秋법무 보좌관과 수차례 통화

사진 뉴스1

○ 서초서장 등 4명 휴대전화 증거인멸, 복원 못 해

○ 청와대 사건 인지하고도 차관 임명 강행