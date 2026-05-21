대만 양솽쯔, 중국어 문학 첫 인터내셔널 부커상

소설 ‘1938 타이완 여행기’ 수상
대만 작가 양솽쯔(楊双子·사진)가 소설 ‘1938 타이완 여행기’(영문 제목 ‘Taiwan Travelogue’)로 영국 인터내셔널 부커상을 받았다. 중국어로 쓰인 문학 작품으로는 첫 수상이며, 대만 작가가 받는 것도 처음이다.
“한국인 분노하는 일제식민 역사
대만인 뒤섞인 감정 풀어내려 해”
영국 부커상 재단은 19일(현지 시간) 런던 테이트모던에서 열린 시상식에서 양 작가와 번역가 린 킹을 수상자로 발표했다. 상금 5만 파운드(약 1억 원)는 작가와 번역가가 절반씩 나눠 갖는다.
이 소설은 일제가 점령한 1938년 대만에 1년간 머문 일본인 여성 소설가 아오야마 지즈코와 통역을 맡은 대만 여성 왕첸허의 미식 여행을 그렸다. 두 사람의 동행을 따라가며 식민 지배국과 지배를 받는 사람들 사이의 복잡한 감정, 계급과 권력, 사랑의 문제가 함께 펼쳐진다.
인터내셔널 부커상 심사위원장인 영국 소설가 나태샤 브라운은 “로맨스 소설의 재미와 날카로운 탈식민주의 소설의 깊이를 동시에 이뤄낸 작품”이라고 평가했다.
양 작가는 재단 측과 가진 인터뷰에서 “한국인들은 식민 역사에 일관되게 분노하는 반면 대만인들은 혐오와 향수가 복잡하게 뒤섞인 감정으로 그 시기를 바라본다”며 “현대 대만인의 렌즈로 과거의 복잡한 상황을 풀어내고 싶었다”고 소감을 밝혔다.
소설 ‘1938 타이완 여행기’는 앞서 2024년엔 대만 작품 최초로 미국에서 가장 권위 있는 문학상인 전미도서상(번역 부문)도 수상했다.
김도연 기자 repokim@donga.com
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