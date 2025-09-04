동아일보

200억 부동산에 시신까지 기증… 老교수의 ‘노블레스 오블리주’

85세를 일기로 세상을 떠난 신영오 연세대 생명시스템대 명예교수가 마지막 순간까지도 자신을 사회에 내어놓았다. 재산 대부분과 시신까지 기증하며 ‘노블레스 오블리주’의 본보기를 남긴 것이다.

3일 연세대 등에 따르면 지난달 22일 별세한 신 명예교수는 평생을 살아온 서울 서대문구 연세대 인근 염리동 집과 부지를 학교 및 대한성서공회에 나눠 신탁했다. 해당 부동산은 약 200억 원의 가치를 지닌 것으로 전해졌다. 또 고인은 사후 시신까지 연세대 의대 해부학 실습용으로 기증했다. 연세대 관계자는 “고인의 노블레스 오블리주 정신에 감사하다”며 “고인과 유족의 고귀한 뜻을 오래도록 지켜 나가겠다”고 말했다.

신 명예교수는 1961년 연세대 화학과를 졸업한 뒤 미국으로 건너가 미시간주립대에서 토양학 박사 학위를 취득했다. 이후 1973년 귀국해 연세대 이과대 교수로 재직하며 농업개발원장을 맡았다.

이수연 기자 lotus@donga.com
