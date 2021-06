한국이 2일 열린 제149차 세계보건기구(WHO) 집행이사회에서 부의장국으로 선출됐다. 보건복지부는 앞으로 1년 동안 김강립 식품의약품안전처장이 WHO 집행이사회 부의장으로 활동할 예정이라고 이날 밝혔다. WHO 집행의사회는 매년 1월과 5월 두 차례 열리는 WHO 내 의사결정 기구다. 의장단은 전 세계 6개 지역당 한 명씩 총 6명으로 구성된다.