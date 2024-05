‘연예계 은퇴’ 송승현, 웨딩사진 공개…미모의 신부

ⓒ뉴시스

연예계 은퇴를 선언한 그룹 ‘FT아일랜드’ 출신 송승현(32)이 웨딩화보를 공개했다.송승현은 지난 22일 자신의 소셜 미디어에 “우리의 결혼 사진을 찍어줘서 감사합니다(thank you for taking our wedding photos)”라고 적고 웨딩 화보 3장을 올렸다. 사진 속 송승현과 예비신부는 각각 턱시도와 웨딩드레스 차림으로 선남선녀 비주얼을 뽐냈다.밴드 ‘씨엔블루’의 보컬 정용화는 “우리 승현이가 결혼을 하네. 너무너무 축하하고. 응원해. 사…사랑해”라고 댓글을 남겼다. 이를 본 누리꾼들도 “보기만 해도 훈훈하네요. 미남미녀입니다”, “신부님 너무 예쁘세요. 두분 너무 잘 어울리세요”, “결혼 축하합니다”, “행복하세요” 등의 반응을 보였다.송승현은 지난 2월 연예계 은퇴를 선언했다. 그는 본인 소셜미디어에 “고민 끝에 연예계를 떠나 아마도 한국을 떠나 새로운 삶을 살아보고자 한다”고 적었다. “FT아일랜드라는 팀을 나와 배우로 일한 지 4년이 지나가는데 새로운 일보다, 그리고 새로운 환경보다 힘든 것은 언제 올지 모르는 불확실한 기다림과 사람 관계가 있었다. 무슨 일을 하더라도 쉬운 일 그리고 쉬운 사람 관계라는 건 절대 없겠지만, 저를 위해 하루하루 매일 달릴 수 있는 건강한 규칙적인 새로운 삶을 도전해보려고 한다”고 털어놨다.한편 송승현은 2009년 FT아일랜드에 기타리스트로 데뷔했다. 2019년 소속사 계약 만료와 함께 팀을 떠났다. 뮤지컬 ‘잭 더 리퍼’(2012), ‘섬머 스노우’(2013), ‘삼총사’(2014)에서 무대 경험을 쌓았으며, 배우로 활동해왔다. 웹드라마 ‘수사관 앨리스 시즌2’(2016) ‘오 나의 어시님’(2022) 등에서도 활약했다.[서울=뉴시스]