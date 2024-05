미국 대통령들은 어떻게 ‘쏘리’를 말하나[정미경의 이런영어 저런미국]

허리케인 카트리나 현장을 찾아 이재민들에게 사과하는 조지 W 부시 대통령(오른쪽). 위키피디아

정미경 콘텐츠기획본부 기자

조 바이든 미국 대통령은 이렇게 사과했습니다. 기자로부터 “미국-러시아 관계를 너무 낙관하는 것 아닌가”라는 질문을 받자 “내가 언제 낙관했나. 당신 직업 잘못 택한 것 같다”라고 쏘아붙인 것에 대해 공개적으로 사과한 것입니다. ‘owe an apology’는 ‘사과를 빚지다’라는 독특한 영어 표현입니다. ‘I apologize’보다 사과 강도가 높습니다.임기 초 사과를 소환한 것은 최근 중남미 이민자에게 ‘불법’(illegal)이라는 단어를 쓴 것에 대해 사과했기 때문입니다. “I regret using that word”(그 단어를 쓴 것을 유감으로 생각한다). 바이든 대통령은 행동이 빠른 편이 아닌데 사과는 언제나 초고속입니다. 사과의 언어도 ‘apology’ ‘regret’ 등 다양합니다.모니카 르윈스키 스캔들이 터졌을 때 빌 클린턴 대통령은 명언을 남겼습니다. “I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky”(나는 그 여자, 르윈스키 양과 성관계를 맺지 않았다). 명언이기는 한데 거짓말이었습니다.미국인들이 최악으로 여기는 거짓말을 한 것에 대해 어떻게 사과했을까요. 대국민 연설에서 ‘regret’이라는 단어를 사용했습니다. 뉴욕타임스는 이렇게 전했습니다. ‘the president used the R word’(대통령이 R 단어를 썼다). 대통령의 입에서 나왔을 때 중대한 의미가 있는 단어라는 것입니다. 격식을 갖춘 “I’m sorry”에 해당합니다. 대통령이 국민에게, 국가 간에, 공식 문서에서 쓰는 1급 사과입니다.또 다른 ‘R 단어’가 있습니다. ‘responsibility’(책임)입니다. 책임을 인정하는 식으로 사과하는 것입니다. 미국 최악의 자연재해로 기록된 허리케인 카트리나 사태 때 조지 W 부시 대통령이 썼던 사과법입니다.바람직한 사과는 잘못 인정, 참회, 개선 의지 등 3가지 요소를 포함해야 합니다. ‘responsibility’ 사과는 참회가 빠진 ‘반쪽 사과’라는 비판도 있지만, 책임을 인정함으로써 리더십이 강조되기 때문에 지도자들이 좋아합니다.이 사과가 논란이 된 것은 ‘responsibility’가 아닌 ‘to the extent’ 때문이었습니다. ‘정도 내에서’ ‘하는 한’이라고 범위를 규정지었습니다. 듣는 사람을 기분 나쁘게 만드는 조건부 사과입니다. ‘to the extent that’을 빼야 했다는 지적이 많았습니다.리처드 닉슨 대통령은 워터게이트 스캔들 때 사과하지 않고 사임했습니다. 사과는 3년 뒤에 나왔습니다. 영국 언론인 데이비드 프로스트와의 인터뷰에서 마치 독백하듯이 ‘let down’(실망시키다)이라는 단어를 수차례 반복했습니다. 정식 사과는 아니었지만 그가 느끼는 후회와 통탄이 잘 전달됐습니다. 이 말을 듣고 닉슨 대통령을 용서한 미국인들이 많습니다.미국에서 자녀가 잘못했을 때 부모가 타이르는 말이 있습니다. “It’s never too late to say sorry”(미안하다는 말에 늦은 때란 없단다). 사과는 결코 나약함이나 패배의 증거가 아니라는 교육을 받으며 자랍니다. 사과에 인색한 이들이 배워야 할 교훈입니다.

