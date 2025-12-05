한국유나이티드제약, 가족친화기업 재인증 획득… 직원복지 확대지속

한국유나이티드제약은 5일 성평등가족부로부터 가족친화기업 인증을 다시 획득하며 가족친화 경영체제 구축과 임직원 일·생활 균형지원에 대한 노력을 인정받았다고 밝혔다.
최근 한국유나이티드제약은 성평등가족부로부터 가족친화기업 인증을 재차 받았다. 이 인증은 ‘가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률’ 제15조 1항(가족친화적 사회환경을 조성하기 위한 법률 조항)에 근거해 자녀 출산 및 양육 지원, 가족친화적 직장 문화 조성 등 직원들을 위한 가족친화 제도를 모범적으로 운영하는 기업을 대상으로 엄격한 심사를 거쳐 부여되는 제도다.
한국유나이티드제약은 임직원이 일과 가정을 조화롭게 병행할 수 있도록 다양한 가족친화 제도를 설계하고 운영하고 있다. 이 회사는 지난 2022년에 처음으로 가족친화기업 인증을 획득한 데 이어 올해에는 재인증을 받으며 가족친화 경영을 지속적으로 강화해 왔음을 보여주고 있다.
구체적으로 회사는 자녀 출산과 양육 지원 제도를 비롯해 자녀 학자금 지원, 가족 돌봄 휴직 및 휴가 제도 등을 도입했다. 주 1회 이상, 월 4회 이상 시행하는 ‘가족 사랑의 날’ 같은 정시 퇴근 문화를 도입해 직원들이 계획적으로 일과 가정생활을 병행할 수 있도록 환경을 조성하고 있다. 이러한 노력은 직원들의 복지 향상과 함께 가족친화적인 기업 문화를 만드는 데 중심 역할을 하고 있다.
한국유나이티드제약 관계자는 “임직원이 일과 가정을 균형 있게 유지할 수 있도록 지원하는 다양한 정책을 꾸준히 확대해 나가겠다. 앞으로도 가족친화 경영을 강화하면서 건강하고 행복한 일터를 만드는 데 최선을 다할 것”이라고 말했다.
이처럼 가족친화기업 인증 제도는 근로자가 가정을 꾸릴 수 있도록 지원하는 사회적 환경을 조성하는 법적 장치이며, 출산과 양육, 가족 돌봄 등의 제도적 지원을 모범적으로 시행하는 기관에 수여돼 기업들의 가족친화 경영을 촉진하는 중요한 역할을 맡고 있다.
