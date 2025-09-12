“AI가 로봇팔 움직여 화학연구… 사람 없어도 24시간 실험”

8월 말 찾은 대전 유성구 한국화학연구원(화학연) ‘디지털화학연구센터’의 자동화실험실. 보통 성인 남성 키보다 큰 로봇팔이 시료가 든 바이알(병)을 잡은 뒤 정밀하게 정해진 높이에서 멈춰 섰다. 또 다른 빈 바이알에 시료를 톡 떨어뜨리자 바로 바이알 아래 있던 저울에 시료의 무게가 측정됐다. 로봇팔은 소형 혼합장치인 ‘보텍스’에 시료를 넣어 이미 보텍스에 들어 있던 파우더와 섞이게 했다.
그동안 빠르게 시료를 담는 플랫폼인 ‘지그’에 시료가 든 바이알 여러 개를 넣고 오븐에 넣었다. 시료를 건조시키기 위해서다. 이 작업이 끝나자마자 로봇팔은 바로 이동해 시료를 다른 바이알에 넣는 작업을 다시 반복했다. 이 모든 작업 과정이 불과 1, 2분 안에 이뤄졌다.
자동화실험실에서는 인공지능(AI) 기술을 활용한 화학연구 자율화 실험이 한창 진행되고 있었다. 올 초 화학연은 기존 ‘화학데이터기반연구센터’, ‘화학소재솔루션센터’를 통합해 화학 관련 데이터와 시뮬레이션, AI 기술을 이용해 화학연구 자율화 시스템을 구축하는 디지털화학연구센터를 출범했다.
신정호 디지털화학연구센터장은 센터 출범 배경에 대해 “화학연이 지금까지 학문적 수준에서 데이터, AI를 이용해 화학연구를 시뮬레이션해 왔다”며 “산업계에 활용할 만한 수준으로 연구를 기획하고 진행해 성과를 본격적으로 내겠다는 의도”라고 설명했다.
디지털화학연구센터는 ‘피지컬 AI’를 이용해 연구 자율·자동화를 준비 중이다. 신 센터장은 “로봇팔처럼 기계나 장치를 제어하는 프로그램에 적용된 AI가 온도, 습도, 시료 주입 속도 등 조건이 변할 때도 최고의 성과가 나오도록 실험을 설계하고 진행할 수 있게 하는 것”이라고 말했다. AI가 최적화된 실험을 설계하는 셈이다.
이 같은 AI 기반 자율화 연구로 정밀한 실험이 가능해진다. 사람이 자고 있는 시간에도 자율화 실험실은 계속 운영할 수 있다. 정확한 화학연구 데이터를 모으는 데도 큰 도움이 된다. 신 센터장은 “앞으로 점차 AI를 통해 최적화된 실험을 설계하기 위해서는 AI가 읽을 수 있는 정확하고 질 높은 데이터를 확보하는 것이 중요해진다”며 “자율화 실험실에서는 실수 없이 데이터가 정확히 기록된다”고 했다.
자율화 실험·연구는 실험을 수행할 연구 인력을 충분히 확보하기 어려울 것으로 예상되는 저출산 시대를 대비하기 위한 방법이기도 하다. 연구 환경의 지속가능성을 보장하기 위한 필수적인 전략인 것이다.
미국 매사추세츠공대(MIT)는 이미 로봇팔, 자동화 장비, AI 모델을 결합해 스스로 실험을 설계하고 실행·분석까지 진행하는 ‘에이랩’을 운영 중이다. 2023년 에이랩이 기존에 사람이 찾기 어려웠던 신소재 후보 수십만 종을 발굴했다는 성과가 보고됐다.
현재 디지털화학연구센터는 화학연 본연의 임무에 맞게 소재, 물질 등을 화학적으로 연구하는 자율화 실험실을 만드는 데 주력한다. 특히 온실가스를 산업에 유용한 물질로 만드는 데 필요한 촉매 개발, 태양전지·2차전지 소재 개발 등에 집중할 계획이다.
댓글 0