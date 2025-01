붉은 고기, 매일 ¼인분만 먹어도 치매 위험 ‘쑤욱’

사진=게티이미지코리아.

사진=게티이미지코리아.

도 증가하는 것으로 나타났다.15일(현지시각)에 발표한 미국 매스 제너럴 브리검(Mass General Brigham), 하버드 대학교 T.H. 챈 공중보건대학원(Harvard T.H. Chan School of Public Health), MIT·하버드 브로드 연구소(Broad Institute of MIT and Harvard)의 공동 연구에 따르면 적색 가공육을 하루 평균 4분의 1인분 이상 섭취한 사람들은 이를 10분의 1인분 미만으로 섭취한 사람들보다 치매 발병 위험이 13% 더 높았다. 이 같은 수치는 사회경제적 지위, 치매 가족력 등 다양한 임상적, 인구학적, 생활 습관적 요인을 조정한 후 도출한 결과다.일반적으로 붉은 고기 1인분은 비누 한 개 크기인 85그램 정도다. 따라서 가공육 4분의 1인분은 베이컨 두 조각, 볼로냐소시지 1.5조각, 핫도그 1개에 해당한다고 연구진은 언론 보도자료에서 설명했다.반대로 가공된 붉은 고기를 견과류와 콩류 또는 생선 같은 단백질 공급원으로 대체하면 치매 위험을 약 20% 줄일 수 있다.연구진은 간호사 건강 연구(Nurses‘ Health Study)와 보건의료 전문인 후속 연구(Health Professionals Follow-Up Study)에 참여한 평균 나이 49세인 13만 3771명의 데이터를 분석했다. 장기간의 상세한 건강 정보를 담은 데이터는 이들의 식단 정보도 포함했으며, 2~4년 마다 업데이트 되었다. 43년의 관찰 기간 동안 1만 1000여명이 치매 진단을 받았다.연구자들은 표준 평가에서 인지 기능 저하를 나타내는 지표보다 먼저 나타날 수 있는 자가 보고 주관적 인지 기능 저하(SCD)도 조사했다. 가공육 또는 가공하지 않은 적색육을 많이 섭취할수록 SCD 위험이 더 큰 것으로 확인했다. 가공육을 매일 4분의 1인분 이상 섭취하는 이들은 최소 섭취 그룹(10분의 1인분 미만)에 비해 SCD 위험이 14%, 가공하지 않은 육류를 매일 1인분 이상 섭취하는 그룹은 절반 이하 섭취 그룹에 비해 위험도가 16% 증가했다.연구진은 붉은 고기와 치매 위험을 연결하는 요인, 특히 장내 미생물 군집과 관련된 요인을 계속 연구하고 있다. 박테리아가 육류를 분해할 때 생성되는 트리메탈아민 N 옥사이드(TMAO)는 알츠하이머병(치매의 가장 흔한 형태)과 관련된 단백질인 아밀로이드와 타우의 응집에 영향을 끼쳐 인지 기능 장애를 증가시킬 수 있지만, 이에 대한 연구 성과는 아직 미미한 편이다.붉은 고기에는 높은 수준의 포화 지방이 함유되어 있으며, 심혈관 질환과 연관된 유기화합물을 장에서 생성한다. 이 두 가지 요인이 결합하면 신경계를 손상시킬 수 있으며, 이는 인지 저하를 악화시킬 수 있다고 하버드 T.H. 챈 공중보건대학 임상 역학 및 영양학 부교수인 밍양 송(Mingyang Song) 박사가 CNN에 말했다. 그는 이번 연구에 참여하지 않았다.가공육의 염분도 뇌세포의 건강을 해칠 수 있다.이번 연구는 관찰적 연구이므로, 적색육 또는 가공된 붉은 고기가 치매를 유발한다고 확실히 말할 수는 없으며, 다만 두 요인 간의 연관성이 있음을 보여준다고 연구진은 설명했다.“치매와 같은 질환을 조사하려면 수십 년에 걸쳐 진행될 수 있는 대규모의 장기 코호트(동일 집단) 연구가 필수적이다. 우리는 치매와 인지 기능 저하를 유발하는 메커니즘을 이해하기 위해 실제 사례를 계속 모으고 있다”라고 논문 교신저자이자 하버드 T.H. 챈 공중보건대학 영양학과 조교수인 다니엘 왕(Daniel Wang) 박사가 보도자료에서 말했다.(CNN, 메디컬익스프레 참조)