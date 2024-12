2024 LCK 어워드가 개최됐다 / 출처=IT동아

※ 서울경제진흥원(SBA)이 마련한 2024 서울콘(SeoulCon)은 세계 50개국 인플루언서 3500팀을 초청, K-뷰티·패션·콘텐츠·게임을 세계에 알리는 글로벌 인플루언서 박람회입니다. 동대문 DDP에서 서울의 멋과 매력을 알릴 2024 서울콘 프로그램들을 소개합니다.2024년 한해 리그 오브 레전드 리그 등에서 최고의 성과를 거둔 선수와 팀을 선정하는 ‘LCK 어워드’가 29일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최됐다. 올해 LCK 최고의 선수로는 모두의 예상대로, T1의 ‘페이커’ 이상혁 선수로 결정됐다.LCK 어워드는 LCK(League of Legeend Championship Korea)가 주최, 선정하는 공식 시상식으로, 2021년부터 매년 연말에 개최된다. 주요 시상 부문은 ‘올해의 선수’, 포지션별 올해의 선수‘, ’올해의 신인상‘, ’올해의 미드 선수‘, ’올해의 정글 선수‘, ’베스트 코치‘ 외 후원/협찬기업별 특별상 등이다.T1의 페이커 이상혁 선수는 올해에도 눈부신 활약을 보여, 이날 시상식에서 ’올해의 선수‘와 ’올해의 미드 선수‘, ’OP.GG 서치 킹‘ 상 등 3관왕에 오르며 기세를 이어갔다. 이상혁 선수는 올해 LCK 스프링에서 준우승을 차지하고, 하반기 유럽에서 개최된 월드 챔피언십에서도 T1 팀이 5번째 우승을 거머쥐는데 주도적인 역할을 담당했다.’올해의 선수‘ 부문에서는 젠지의 ’쵸비‘ 정지훈 선수, 한화생명e스포츠의 ’피넛‘ 한왕호 선수, T1의 ’오너‘ 문현준 선수가 각축을 벌인 결과, 1위는 이상혁 선수에게 돌아갔다.이상혁 선수는 “올해 한해 동안 쟁쟁한 상대와 겨루면서 우여곡절이 많았지만, T1 동료 선수들 덕에 좋은 결과를 얻을 수 있었고, 올해의 선수로도 선정될 수 있었다”며 수상 소감을 밝혔다.’포지션별 올해의 선수‘에는 올해 월드 챔피언십에서 우승한 T1의 주전 선수 5명이 선정됐다. ’올해의 탑 선수‘에는 ’제우스‘ 최우제, ’올해의 정글러 선수‘에는 ’오너‘ 문현준, ’올해의 미드 선수‘에는 ’페이커‘ 이상혁, ’올해의 바텀 선수‘에는 ’구마유시‘ 이민현, ’올해의 서포트 선수‘에는 ’케리아‘ 류민석 선수가 각각 이름을 올렸다.이외 LCK 후원 기업이 시상하는 특별상 부문에서는 ’로지텍 G 베스트 파워플레이 상‘은 ’에이밍‘ 김하람, ’골든듀 영혼의 듀오 상‘은 ’구마유시‘ 이민형과 ’케리아‘ 류민석, ’JW 중외제약 밝은 협곡에 눈뜨다 상‘은 ’켈린‘ 김형규, ’무신사 Stylish Play of the Year‘은 ’테디‘ 박진성, ’LG 울트라기어 베스트 오브젝트 스틸러 상‘은 ’캐니언‘ 김건부, ’글로벌 마케팅 상‘은 한화생명e스포츠, ’모두의 보훈 상‘은 전용준 캐스터, ’올해의 카스 퍼블 플레이어 상‘은 ’오너‘ 문현준과 ’루시드‘ 최용혁, ’우리WON뱅킹 골드킹 상‘은 ’에이밍‘ 김하람 선수가 받았다. ’베스트 쇼맨십 상‘은 ’테디‘ 박진성, ’LCK 썸네일이 될 상‘은 ’쇼메이커‘ 허수 선수로 각각 선정됐다.본 시상식 외 서울콘 현장에서는 각 선수들의 친필 사인이 들어간 다양한 굿즈가 전시되어 팬들의 시선을 사로잡았고, 몇몇 팀의 개별 부스도 설치돼 LCK 어워드 및 서울콘 방문객들을 맞았다.리그 오브 레전드 리그는 내년 1월 10일 서울 롤파크에서 개최되는 ’2025년 시즌 1: 녹서스로의 초대‘ 오프닝 이벤트부터 본격적인 리그 일정이 시작된다.