“내 몸 건강한가, 허약한가?”…○○ 능력으로 알 수 있다

사진=게티이미지뱅크

후각 능력이 떨어지는 노인은 신체적으로 더 허약하다는 연구 결과가 나왔다.미국 존스홉킨스대학 의대 이비인후과-두경부외과 전문의 니컬러스 로원 교수 연구팀이 전국 사회생활·보건·노화 조사(National Social Life, Health and Aging Project)에 등록된 노인 1160명(평균연령 76세)의 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 13일 보도했다.참가자들은 후각 감별 능력 측정에서는 5가지 향을, 민감도 측정에서는 6가지 향을 각각 맡았다. 이후 연구팀은 검사 결과를 참가자들의 건강 상태와 대조했다.그 결과 가장 허약한 참가자들은 후각 감별 기능과 민감도 점수가 낮았다. 이와 반대로 후각 감별 기능과 민감도 점수가 각각 1점씩 증가할 때마다 참가자의 건강 상태는 좋은 것으로 나타났다. 즉 냄새를 잘 맡는 능력이 고령층의 전반적인 건강 상태와 연관한다는 점을 시사한 것이다.연구팀은 이에 대한 원인과 결과를 명확히 증명할 수는 없지만 후각 기능 저하가 노인들의 신체 노쇠에 잠재적인 위험 요소가 될 수 있다고 밝혔다.또한 이런 간단한 테스트로 노인들 중 신체적으로 쇠약한 이들을 식별해 관련 의료진들이 노인들의 영양 섭취 등을 더욱 연구할 수 있다고 전했다.이 연구 결과는 미국 노화 학회(Gerontological Society of America) 학술지 ‘노화학 저널’(Journals of Gerontology) 최신호에 발표됐다.조유경 동아닷컴 기자 polaris27@donga.com