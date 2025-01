트럼프 취임 즉시 파리기후협약 탈퇴.. 2020년 이어 두 번 째

블룸버그, “2017년부터 미국의 기후변화 대응 위해 헌신했다”

트럼프 1기에도 미 분담금 대납.. 올해 약 2123 만 달러 내야

미국 뉴욕의 전 시장이며 블룸버그 재단의 억만장자 마이크 블룸버그가 2024년 6월27일 영국 런던을 방문한 모습. 그는 트럼프 취임후 파리 기후변화 협약 탈퇴를 선언하자 미국의 분담금을 대납하겠다고 밝혔다. 2025. 01. 24 런던=AP 뉴시스

블룸버그통신 설립자이기도 한 블룸버그 전 시장은 성명을 발표, 자기 재단을 통해 유엔 기후변화협약 (UNFCCC)에 대한 자금을 지원하겠다고 밝혔다. 그는 “2017년부터 2020년까지 연방정부의 무관심 속에서도 도시와 주(州), 기업 그리고 대중이 미국의 기후협약을 지키기 위해 노력했다“ 면서 그 일을 맡을 준비가 됐다고 말했다.”블룸버그 자선 재단을 비롯한 미국의 여러 기후변화 기금 기부자들은 트럼프 정부가 두 번째로 파리 기후협약을 탈퇴한 이후에도 미국의 세계 기후변화 책임을 완수하기 위해 기금을 대납하기로 했다“고 재단 측도 발표했다.2002~2013년 뉴욕시장을 지낸 블룸버그 전 시장은 2018년에 이어 2021년 유엔기후변화 특사를 맡았다.시장 재임 당시에는 공화당원이었으나 현재 당적을 갖고 있지 않다.블룸버그는 그 밖에도 미국 도시와 주, 기업등 기후변화 대응 노력에 참여하고 있는 주체들의 연맹인 ‘ AIAI’ ( America Is All In )에도 필요한 기금을 계속 지원하겠다고 약속했다.블룸버그는 2017년 트럼프 1기 집권시에도 트럼프가 파리 협정에서 탈퇴하자 미국의 분담금 1500만 달러를 대납하기로한 적이 있다고 미국 언론들은 보도하고 있다.트럼프 대통령은 20일 취임식이 끝난 뒤 불과 몇시간 만에 파리기후변화 협약에서 두 번째로 탈퇴하는 행정명령서에 서명했다.그는 2020년 11월에도 파리 협약에서 탈퇴를 선언, 세계적인 기후변화 대응 투쟁에 큰 타격을 입힌 바 있다.2021년 조 바이든 대통령은 취임 즉시 미국의 재가입을 위한 행정명령으로 이를 복구했지만 정권이 바뀌면서 트럼프는 두 번째로 다시 기후협약을 탈퇴하고 석탄 석유등 화석연료의 발굴과 사용으로 복귀하는 정책을 발표했다.