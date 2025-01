IS, 온라인 통해 현지인 포섭 ‘테러 유도’…유사 사례 이어져

1일(현지시각) 미 네바다주 라스베이거스의 트럼프 인터내셔널 호텔 대리주차 구역에서 테슬라 사이버트럭이 폭발해 소방대원들이 현장을 조사하고 있다. 2025.01.02 라스베이거스=AP/뉴시스

이슬람 수니파 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)가 본거지인 시리아에서 사실상 무너졌지만, 온라인 점조직을 통해 세계 각지에서 ‘자발적 테러범’을 양산하고 있다는 지적이 나오고 있다. 텔래그램과 온라인 동영상 공유 등을 통해 이른바 ‘외로운 늑대’들에 의한 테러를 유도하고 있다는 것이다.4일 CNN과 워싱턴포스트(WP) 등은 최근 IS를 자처한 ‘외로운 늑대’ 테러가 늘고 있다고 보도했다. 새해 첫날 미국 미국 루이지애나주 뉴올리언스 번화가에서 40여 명의 사상자를 낸 차량 테러는 미국인 IS 추종자가 벌인 것으로 잠정 결론이 난 가운데 수사당국은 용의자가 어떤 경로로 IS를 접촉했는지 조사 중이다. 용의자는 테러 전 IS에서 영감을 얻었다는 메시지를 동영상으로 남겼다.뉴올리언스 차량 테러 용의자 샴수드 딘 자바르(42) 역시 사업 실패와 두 차례에 걸친 이혼 등으로 경제적 압박을 받고 있었던 것으로 알려졌다. 그는 범행 당시 픽업트럭에 IS 깃발을 달고 돌진했다.IS는 한때 이라크와 시리아 영토의 3분의 1을 차지했으나, 2019년 미군 등에 의해 패퇴하며 본거지에서 세력이 크게 약화됐다. 그러다 지난해 12월 시리아 내전에서 알 아사드 정권이 무너지고 과도정부가 들어서는 혼란기를 겪고 있어 IS 잔존 세력이 다시 발호할 수 있다는 우려가 나온다.