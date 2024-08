셀린 디옹, 트럼프에 “내 노래 쓰지마” 경고…무슨 일?

ⓒ뉴시스

10일(현지시각) 영국 일간 가디언 등에 따르면 도널드 트럼프 전 대통령은 전날 몬태나주 보즈먼 유세에서 영화 ‘타이타닉’의 주제가이자 디옹의 대표적인 히트곡 중 하나인 ‘마이 하트 윌 고 온’(My Heart Will Go On) 영상을 재생했다.이에 디옹 측은 공식 X와 인스타그램에 성명을 올려 “디옹의 매니지먼트 팀과 그의 음반사 ‘소니 뮤직 엔터테인먼트 캐나다’는 미 몬태나주에서 열린 트럼프 대통령 후보와 제임스 데이비드 밴스 부통령 후보의 선거 유세에서 ‘My Heart Will Go On’이 무단으로 사용된 것을 알게 됐다”며 “영상과 녹음, 음악 공연, 이미지 등의 사용은 전혀 승인되지 않은 것이다. 디옹은 이번 혹은 어떠한 유사한 사용도 지지하지 않는다”고 밝혔다.디옹은 2017년 1월 트럼프 전 대통령의 취임식에 초청받았으나 정치적 성향 차이를 이유로 이를 거절한 것으로 알려졌다.트럼프 전 대통령은 이전에도 유세에 노래를 무단으로 사용해 비난을 받았다.1970년대 결성된 디스코 그룹 빌리지 피플은 지난해 트럼프 전 대통령이 ‘마초 맨’(Macho Man) 등 자신들의 히트곡을 무단으로 사용하자, 이를 중단하지 않으면 법적 대응에 나서겠다는 서한을 보냈다.