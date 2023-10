“‘9 to 5’ 근무 힘들어”…처음 취업한 美 20대 눈물 ‘글썽’

평일 오전 9시부터 오후 5시까지 근무하는 이른바 ‘9 to 5’ 근무제를 처음 경험한 미국 사회초년생의 토로 영상이 화제가 됐다.26일 틱톡에 따르면 12만명이 넘는 팔로워를 보유한 20대 미국인 여성 틱톡커 ‘브리엘(brielleybelly123)’은 지난 19일(현지시간) ‘9 to 5 근무제에서 우리의 삶을 위한 시간을 어떻게 갖나’라는 제목의 영상을 올렸다.브리엘은 해당 영상에서 ‘9 to 5’ 근무제의 힘듦을 토로하며 눈물을 글썽거렸다.대학교를 졸업한 뒤 처음으로 일자리를 가졌다고 밝힌 브리엘은 “난 시내로 직접 출퇴근을 하는데, 회사까지 정말 오래 걸린다”며 “출근을 위해 오전 7시30분에 (집을) 나서며 퇴근 후 오후 6시15분이 돼야 집에 도착한다”고 언급했다.그는 이어 “퇴근 후 아무것도 할 시간이 없다. 샤워하고, 저녁 먹고. 요리할 시간도 에너지도 없다”라며 “정말 화가 난다”고 토로했다.그러면서 “오전 9시~오후 5시 근무는 미쳤다”며 “어떻게 다들 친구를 만나고 데이트를 하는지 궁금하다. 너무 스트레스받는다”고 말하며 눈물을 보였다.이 영상에는 이날 오전 기준 1만6000여개가 넘는 댓글이 달렸다. 대체로 브리엘의 고충에 공감하며 응원하는 반응들이 주를 이뤘다.일례로 한 누리꾼은 “(당신이) 이상한 게 아니다, 우리가 주 4일 근무제를 원하는 이유다”라고 댓글을 달았고, 또 다른 누리꾼도 “맞벌이가 필요한 지금의 우리는 주 40시간 근무가 불가능하다, 아무것도 할 시간이 없다”고 보탰다.브리엘의 틱톡 영상과 누리꾼들의 반응은 일부 외신에서 다뤄지기도 했다.뿐만 아니라 최근 미국 틱톡에는 이처럼 첫 취업 후 충격을 받은 청년들의 모습이 등장하는 모양새다.‘대학 졸업 후 평범한 직장을 가진 28세의 삶’이라는 한 틱톡 영상에는 남성이 노트북 앞에서 하루 종일 일하는 모습만이 담겼다.이 영상을 본 누리꾼들은 대체로 ‘영상이 너무 우울해 눈물이 난다’는 반응을 보였다. 해당 영상은 이날 기준 7600만회가 넘는 조회수를 기록 중이다.[서울=뉴시스]