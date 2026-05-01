정시아, 49kg 유지 비결?…“몸무게 대신 ‘눈바디’ 믿어요”

배우 정시아가 유튜브를 통해 두 자녀를 키우는 친근한 엄마의 일상과 소탈한 쇼핑 리스트를 공개해 화제를 모으고 있다.
지난 15일 정시아는 유튜브 채널 ‘정시아 아시정’에 ‘“쇼핑 안 한다더니…” 결국 질러버렸습니다 정시아 택배깡 공개할게요 (리얼 쇼핑 리스트 공개)’라는 제목의 영상을 업로드했다. 정시아는 온라인으로 직접 구매한 택배들을 언박싱했다. 영상 속 정시아는 체중계부터 도서, 가방, 자녀들의 교복까지 다양한 아이템을 소개하며 구독자들과 소통했다.
평소 몸무게보다 ‘눈바디’를 중요하게 생각한다는 정시아는 새로 구입한 체중계를 공개했다. 그녀는 “관리 안 하고 막 먹을 때는 49kg까지 나가고, 촬영이 있어서 관리를 해야 할 때는 46~47kg을 유지한다”며 “그 정도가 되어야 화면에 보기 좋고 예쁘게 나온다”고 프로페셔널한 면모를 보였다.
의학 전문 매체인 메디컬 익스프레스는 알리칸테 대학교 아이작 엘리아스 쿠즈마르 다사 연구팀이 발표한 눈바디 관련 연구에 대해 보도했다. 연구팀은 체중 감량 프로그램에서 매주 촬영하는 전신사진이 다이어트의 동기부여 요소인 것을 발견했다. 연구팀이 비만과 과체중 환자 271명을 대상으로 16주간 분석한 결과, 참가자의 90%가 중도 포기 없이 프로그램을 마쳤으며 71.3%가 목표 체중에 성공적으로 도달했다.
한편, 정시아는 이어 최근 살이 찐 것을 느꼈다는 그녀는 “아이들이 집에 오는 시간이 다 다르다”며 “서우 챙겨주다 먹고 밤늦게 오는 준우를 차려주다 보면 또 먹게 된다”며 자녀들을 둔 엄마로서의 현실적인 육아 고충을 털어놓기도 했다.
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