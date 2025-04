엑소 카이, 컴백 앞두고 신곡 ‘월스 돈트 토크’ 뮤비 공개

엑소 카이. SM엔터테인먼트 제공

15일 소속사 SM엔터테인먼트(041510)에 따르면 이날 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널을 통해 카이 네 번째 미니앨범 수록곡 ’월스 돈트 워크‘ 뮤직비디오가 공개된다. 카이가 컴백을 기다리는 전 세계 팬들을 위해 특별히 준비한 영상인 만큼 높은 관심이 기대된다.’월스 돈트 토크‘는 레게톤 스타일의 미드 템포 팝 곡으로, 다양한 타악기가 쌓여 완성된 리듬이 생동감을 불어넣으며, 가사에는 강하게 끌리는 서로를 향해 곤두선 감각을 감추려는 상황 속 긴장이 감도는 순간을 포착했다.오는 21일 발매되는 카이의 네 번째 미니앨범 ’웨이트 온 미‘(Wait On Me)는 기다림의 미학을 이야기하는 타이틀 곡 ’웨이트 온 미‘와 ’어덜트 스윔‘, ’월스 돈트 토크‘, ’프레셔‘(Pressure), ’라이딘‘(Ridin’), ‘오프 앤드 어웨이’(Off and Away), ‘플라이트 투 패리스’(Flight to Paris) 등 총 7곡이 수록됐다.한편 카이는 이날 오후 6시 30분 유튜브 KODE 코드 채널에서 공개되는 콘텐츠 ‘셀폰KODE’에 출연한다.

(서울=뉴스1)