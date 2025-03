제니. OA엔터테인먼트 제공

제니는 15일 오후 인천 중구 인스파이어 아레나에서 첫 솔로 정규 앨범 ‘루비’(Ruby) 발매 기념 ‘더 루비 익스페리언스’(The Ruby Experience) 쇼를 개최했다.이날 ‘All the world’s a stage, And all the men and women merely players.(온 세상은 무대일 뿐이고, 모든 사람은 단지 연극을 할 뿐이다)’라는 문구와 함께 공연을 시작한 제니는 고이어 첫 정규 수록곡의 무대를 쉼 없이 선보였다.첫 정규에 수록된 15곡을 모두 만날 수 있는 ‘더 루비 익스페리언스’는 지난 6~7일 미국 로스앤젤레스 피콕 극장에서 시작해 10일 뉴욕 라디오시티 뮤직홀에서 열렸으며, 이날 막을 내린다.제니의 미들네임에서 따온 앨범 ‘루비’는 음악적으로 다양한 재능과 매력을 보여주는 제니의 색을 담았다. 수록곡 ‘만트라’는 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫100’ 98위, ‘러브 행오버’는 96위, ‘엑스트라L’은 75위를 기록한 바 있다.

(인천=뉴스1)