세븐틴, 日 신보 ‘소비기한’ 발매…열도 인기 이어간다

플레디스 엔터테인먼트 제공

세븐틴은 27일 각종 음원사이트를 통해 일본 싱글 4집 ‘소비기한’(Shohikigen(消費期限)을 공개했다. 이 앨범에는 동명 타이틀곡과 ‘서클즈’ 일본 버전(Circles -Japanese ver.-), ‘마에스트로’ 일본 버전(MAESTRO -Japanese ver.-) 등 총 3곡이 수록됐다.타이틀곡 ‘소비기한’은 스트링과 기타 사운드가 돋보이는 발라드로, 감정의 유효기간에 대해 고민하는 마음을 가사로 표현한다. 후반부로 갈수록 고조되는 분위기와 이를 섬세하게 살려낸 멤버들의 감정 표현이 도드라진다. 세븐틴의 앨범 프로듀서 우지와 범주가 작사·작곡에 참여해 완성한 이 곡은 일본 NHK 인기 드라마 ‘미라이노 와타시니 붓카마사레루!?’(未来の私にぶっかまされる!?)의 주제곡으로 삽입돼 일찌감치 화제를 모았다.세븐틴은 일본 돔 투어로 현지 인기를 이어간다. 이들은 오는 29~30일 반테린 돔 나고야를 시작으로 12월 4~5일 도쿄 돔, 12일과 14~15일 교세라 돔 오사카, 19일과 21~22일 후쿠오카 페이페이 돔에서 ‘세븐틴 [라이트 히어] 월드 투어 인 재팬’(SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN)을 개최한다. 공연이 열리는 아이치, 도쿄, 오사카, 후쿠오카에서는 세븐틴의 IP를 현지 인프라와 접목한 도시형 콘서트 플레이파크 ‘세븐틴 더 시티’도 펼쳐질 예정이다.(서울=뉴스1)